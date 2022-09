Francesco Totti e Ilary Blasi, quanto valgono i Rolex della discordia

I Rolex di Totti

«Mi ha pure portato via la collezione di Rolex». Le prime schermaglie di quello che si preannuncia come un grande divorzio mediatico – quello tra Totti e Ilary – ha riproposto uno di quei brand, il Rolex, che da decenni fa «status». Una pubblicità indiretta, quella fatta dall’ex calciatore della Roma, certamente poco gradita da una maison che secondo Forbes è tra i 100 marchi più riconosciuti e potenti al mondo.

Il valore dei Rolex

Le recenti quotazioni dell’usato, con incrementi annui a due cifre, danno l’idea di come il segnatempo di James Bond e Paul Newman rimanga una attrazione irresistibile per generazioni di veri, finti ricchi e parvenu, che fanno follie (quando possono) per possederne i pezzi più rari.

Dicevamo del mercato dell’usato o come si dice «secondo polso», perché chi ne vuole acquistare uno nuovo deve prepararsi ad una lunga attesa: anche oltre l’anno. Quanto aspetta e si può spendere non conta: la casa madre mantiene volutamente la produzione a livelli di cercatori di diamanti ed anche sui tempi di vendita detta regole ferree a cui i commercianti si devono attenere. Ma va bene a tutti. E dunque si aspetta.

Continua a leggere sulla copia digitale del giornale