Quel progetto comune fra Berlusconi, la sua fidanzata e il vicesegretario della Lega

Da settimane i tre alleati politici stanno reclutando adesioni alla Camera e al Senato (pure fra Pd e M5s) per aprire il Monza club Parlamento

Attenti a quei tre

C’è un progetto comune che unisce Silvio Berlusconi, la sua fidanzata Marta Fascina e il giovane vicesegretario della Lega, Andrea Crippa. Da qualche settimana tutti e tre ci lavorano buona parte della giornata in Senato e alla Camera, incontrando colleghi di tutti i partiti, anche quelli di opposizione.

Ad orchestrarne le fila è l’uomo che ha seguito da decenni come un’ombra il Cavaliere, Adriano Galliani. Anche perché c’entra proprio la sua nuova avventura sportivo-imprenditoriale: il Monza calcio. Silvio, la Fascina e Crippa infatti stanno reclutando adesioni per l’apertura del Monza club Parlamento e pare che la squadra abbia a Montecitorio e palazzo Madama molti più fans di quelli che ci sarebbe immaginati. Fra le possibili adesioni per ora tenute coperte ci sono due noti esponenti di Pd e M5s.