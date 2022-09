Il regalo a sorpresa ricevuto da Berlusconi per i suoi 86 anni

Il regalo per il compleanno di Berlusconi

Una mongolfiera giallo e blu nel cielo sopra la sua Villa San Martino ad Arcore. La compagna Marta Fascina l’ha fatto sedere sulla panchina nel grande giardino dell’imponente residenza di famiglia e gli ha mostrato il regalo che gli ha fatto per il compleanno. Silvio Berlusconi ha festeggiato oggi 86 anni. Un compleanno trascorso con la famiglia, tra i figli e i nipoti.

Fare un regalo non banale ad uno degli uomini più ricchi d’Italia, che mai nella vita si è risparmiato a sfizi e vizi, non deve essere facile. La compagna, anzi “quasi moglie” Marta Fascina, fresca pure di rielezione alla Camera in Sicilia con Forza Italia, pare, invece, che ci sia riuscita, a giudicare dallo sguardo di Berlusconi mentre osservava la mongolfiera in cielo.

Ad un certo punto da una tasca del pallone aerostatico sono pure scivolati giù decine di cuori rossi. Mentre passava in sorvolo un ultraleggero con attaccata alla coda la scritta: “Buon compleanno amore, ti amo. Marta”. “Vedete di arrivare anche voi a questa età in forma come sono io”, ha chiosato Berlusconi dopo l’imprevisto regalo.