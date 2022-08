La verità sui rialzi del gas, perchè Putin è solo un pretesto

La verità sui rialzi del gas

«In appena una settimana, l’Ue ha concordato un passo decisivo e senza precedenti per contrastare la minaccia di Putin di tagliare le consegne di gas completamente». Parola – una settimana fa – di Ursula von der Leyen; se ci si chiede perché l’Europa sia in balia del prezzo del gas forse non servono altre spiegazioni. Emerge da un’ analisi dei dati che il rincaro abnorme del prezzo del gas (339 al megawattora, più 5% venerdì) è più conseguenza del Green deal europeo, del modo in cui l’Europa ha strutturato il mercato del gas dove si scambiano miliardi di “gas di carta”, che della guerra in Ucraina e delle sospensioni decise da Gazprom che peraltro sono nella media degli ultimi 4 anni.

Ci sarà, pare, un vertice continentale tra un paio di settimane, nel frattempo in Italia s’invoca, sfogliando una già ingiallita agenda Draghi, un tetto europeo al prezzo del gas a cui buona parte dell’Ue ha risposto come don Rodrigo: «Non s’ha da fare né domani né mai». Dominano egoismi nazionali, la speculazione e l’Europa annaspa in un oceano di retorica e in scelte velleitarie come quelle del Green deal.

Stando in Italia c’è un tema preminente e stupisce che il governo non se ne occupi subito. Dal primo ottobre le imprese, indipendentemente dai prezzi, resteranno senza gas perché le multiutility non stanno rinnovando i contratti. Per le imprese l’anno energetico va da ottobre a settembre e ogni anno si rinnovano i contratti di fornitura. In mancanza di un pronunciamento di Arera sulle tariffe e di garanzie i contratti non si firmano. Conviene allora fare una ricognizione dei molti luoghi comuni sul gas.

Continua a leggere sulla copia digitale del giornale