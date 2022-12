Amatrice, la Maxxi intesa tra Melandri e Giuli sulla ricostruzione

La nuova guida del Maxxi di Roma, Alessandro Giuli, riceve in eredità da Giovanna Melandri anche i progetti per ricostruire...

La Maxxi intesa su Amatrice

Tra le eredità che Giovanna Melandri lascia al suo successore Alessandro Giuli, nuova guida del Maxxi, ci sono anche i progetti per ridare vita, architettonicamente, ad Amatrice.

Tutto era nato dagli accordi e dall’antica amicizia tra Melandri e il Commissario straordinario per la Ricostruzione Sisma 2016 Giovanni Legnini, accomunati da antiche militanze politiche sfociate nel Pd. Ora, annunciano dall’istituzione culturale della romana via Guido Reni, “partono finalmente tre importanti concorsi”. Che poi sono due concorsi di progettazione e un concorso di idee con riserva di affidamento della progettazione al vincitore, “per altrettanti spazi pubblici di speciale rilievo nel centro storico di Amatrice”.

Gli oggetti dei concorsi

I concorsi sono “banditi dall’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, con la collaborazione della Fondazione Maxxi, su iniziativa del Commissario Straordinario per la Ricostruzione Sisma 2016 Giovanni Legnini, d’intesa con il Comune di Amatrice”. I due concorsi riguardano le aree delle ex chiese di San Giovanni e di San Giuseppe, quello “di idee” attiene all’ex Cinema Teatro Garibaldi e aree limitrofe, all’interno del nucleo storico di Amatrice.

Viene sottolineato che “su incarico del Commissario Straordinario per la Ricostruzione Sisma 2016 e con l’accordo del Sindaco di Amatrice, Fondazione Maxxi ha messo a disposizione le sue esperienze e le sue competenze per iniziative culturali e progetti sul tema della qualità architettonica per riattivare attraverso la cultura e l’architettura la vita nel centro storico di Amatrice.

I due fronti

In particolare, l’impegno del Maxxi si è concentrato su due fronti: “la realizzazione di un forum sulle prospettive della ricostruzione”, a cui avevano partecipato “architetti, progettisti, docenti universitari tra cui Stefano Boeri presidente Triennale Milano, Michele Talia presidente Istituto nazionale di urbanistica, Margherita Guccione direttore Maxxi Architettura, Pippo Ciorra senior curator Maxxi Architettura, Bartolomeo Pietromarchi direttore Maxxi Arte”, e “l’organizzazione dei tre concorsi di progettazione appena banditi”.