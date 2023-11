La riforma dei porti si lega al futuro dell'Italia, intermodalità e una super società per gestirli

La riforma dei porti, ma anche lo sviluppo del settore intermodale e lo stesso futuro dell’Italia, che passa attraverso il mare. Una crescita frenata dalla burocrazia, ma che i fondi del Pnrr potrebbero aiutare a sciogliere. Insieme, alla revisione delle attuali authority, in funzione di una cabina di regia unica, capace di ridisegnare la logistica nazionale, che metta al centro il Mediterraneo.

“A me piace molto l’idea di una Spa dei porti – ha detto Pasqualino Monti, presidente dell’autorità di sistema portuale del mare di Sicilia occidentale, durante il convegno “Noi, il Mediterraneo“, al Palermo Marina Yachting -. Sono per creare uno strumento centrale di governo dei processi, che semplifichi le procedure amministrative delle singole autorità, un numero di autorità leggermente più esiguo o uguale a quello già esistente, ma con un livello di burocrazia decisamente inferiore e con la possibilità di sviluppare business”.

I porti sono un asset industriale e muovono quasi il 5% del Pil. “Non possono essere trattati come carrozzoni pubblici o enti pubblici – ha aggiunto il presidente -. Devono potersi muovere con facilità e rapidità perché il mercato non ti aspetta. Se pensi di poter conquistare quote di mercato rispetto alla Spagna, alla Francia o alla Grecia, dove i cinesi sono entrati a gamba tesa e sono molto presenti, facendo aspettare per un investimento uno, due, tre anni, è chiaro che perdi volumi”.

Che fare allora? Ripensarli. “Serve una maggiore disponibilità intanto come spazio nei porti. Per esempio, il porto di Catania è piccolo e quello di Messina non è così efficiente. Andrebbero maggiormente utilizzati i porti di Augusta e Pozzallo. Anche così si aiuterebbe l’imprenditoria siciliana”, ha risposto Cristina Busi Ferruzzi, presidente di Sibeg Coca Cola. Ma occorre prima di tutto partire dalla riforma. “Bisogna avere coraggio e non bisogna temere l’innovazione – ha detto Giuseppe Todaro, ad di Portitalia -. Questa riforma potrebbe dare nuova vitalità ai porti, perché molte volte la burocrazia e i legacci che ci sono bloccano le cose che si potrebbero fare. Sono convinto che questa riforma potrebbe dare uno slancio in velocità”.

Velocità che fa rima con intermodalità. E cioè ferrovie e nuove infrastrutture. La Sicilia scommette anche sul Ponte. “Con il Ponte sullo Stretto – ha commentato Dario Lo Bosco, presidente di Rete ferroviaria italiana – lo scenario cambia, c’è una interconnessione dell’Isola che aveva prima una rete regionale di trasporto sostenibile integrato e plurimodale, ora è connessa in modo stabile prospetticamente con l’Europa e il resto del mondo. Il Ponte sullo Stretto è un elemento acceleratore di sviluppo, ma anche attrattore e generatore di mobilità. Dobbiamo fare, allora, una riqualificazione funzionale della Sicilia alla luce del Ponte”. Riqualificazione come per la tratta ferroviaria Palermo-Messina “essenziale per interconnetere la Sicilia in modo adeguato dandogli dignità per uno sviluppo sostenibile”, il cui progetto di rilancio sarà presentato entro dicembre.

Intanto, però, il focus è sul futuro dei porti. Spa pubblica o una nuova super authority, il viceministro delle Infrastrutture e dei trasporti Edoardo Rixi è convinto di una cosa: “Bisogna avere una strategia nazionale, che permetta di identificare gli obiettivi e di perseguirli in maniera coerente. Bisogna fare una riforma che sia una riforma per il Paese e che ne aiuti ad aumentare la capacità produttiva. La competitività, tramite anche la razionalizzazione degli interventi”.