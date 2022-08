Salario minimo, che cos’è, come funziona e a cosa serve

La discussione sul salario minimo

Salario minimo contro il lavoro povero, il sommerso e il precariato. É questa l’idea di fondo di chi sostiene l’introduzione anche in Italia di una soglia minima di reddito da lavoro. La soluzione è del resto già sperimentata nel Vecchio continente: in Europa su 27 Paesi già 21 hanno adottato il salario minimo. Fra questi anche Germania e Francia dove lo stipendio base è superiore ai 1500 euro lordi. Mancano all’appello Svezia, Finlandia, Danimarca, Cipro e anche l’Italia. Il ministro del lavoro uscente, Andrea Orlando, si era però detto decisamente favorevole all’adozione di uno stipendio minimo di base.

La richiesta dell’Europa

A giugno intanto il Consiglio dell’Unione e il Parlamento Europeo hanno raggiunto un accordo sulla proposta di direttiva relativa all’introduzione di salari minimi adeguati all’interno degli Stati membri dell’Unione Europea, presentata nell’ottobre di due anni fa. Sono state così fissate le linee guida all’interno delle quali gli Stati membri potranno definire i termini dei salari minimi. Questo non significa però che in futuro ci sarà uno stesso stipendio per lavoro identico ovunque nell’Europa.

Ma solo che ci saranno delle soglie minime diverse, fissate da ogni governo nazionale. Esattamente come accade per gli Stati europei che hanno già adottato il salario minimo. Si va infatti dai 332 euro della Bulgaria ai 768 di Malta per arrivare fino alla cifra record di 2.200 euro del Lussemburgo. Inoltre i valori assoluti non devono trarre in inganno visto che si tratta di cifre lorde. Di conseguenza lo stipendio netto dipenderà dalla pressione fiscale e contributiva di ogni singolo Paese. Non solo: la cifra va anche commisurata al costo della vita all’interno di ogni Paese e persino all’interno di aree diverse di uno stesso Stato.

Pro e Contro del salario minimo

I sostenitori del salario minimo ritengono che si tratti di un misura essenziale per combattere il lavoro povero, sottopagato e a nero. Ma è evidente che molto dipenderà non solo dalle soglie di reddito fissate, ma anche dalle tipologie di contratti che verranno adottati. Detta in altri termini, al momento non è chiaro, ad esempio, se l’intesa sul salario minimo comprenderà anche la tredicesima, il Tfr o le ferie pagate. Non a caso anche all’interno del sindacato questa misura desta non pochi dubbi e preoccupazioni. C’è infatti chi sostiene che l’introduzione del salario minimo possa essere un boomerang per i lavoratori spingendo verso il basso gli stipendi rispetto agli attuali standard della contrattazione collettiva.

Non a caso Azione, ad esempio, ha specificato nel suo programma di essere a favore del salario minimo, ma solo nei settori in cui non esiste un contratto nazionale di categoria. Sullo sfondo c’è poi anche il rischio che l’ingresso in scena del salario minimo riduca il potere di contrattazione del sindacato nei confronti dei datori di lavoro con un progressivo peggioramento delle condizioni lavorative. Sul fronte Confindustria, invece, il tema non è particolarmente gradito. Gli industriali temono infatti che il salario minimo possa introdurre nuove rigidità su un mercato del lavoro già difficile come quello italiano. Detta in altri termini, il timore degli imprenditori è che la misura possa creare ulteriori difficoltà e costi aggiuntivi a chi da impresa in Italia.