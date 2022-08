L’aggressione a Salman Rushdie

Un uomo vestito di nero lo ha raggiunto sul palco, poco prima che iniziasse a parlare questo pomeriggio (ora italiana) al Chautauqua Institution di New York. Lo ha preso a cazzotti e quindi colpito al collo con un pugnale. Lo scrittore Salman Rushdie, noto soprattutto per il suo libro “I versi satanici”, è ora in ospedale e le sue condizioni di salute al momento non sono note. Vittima di una folle aggressione consumata davanti agli occhi del pubblico presente in sala, mentre stava per iniziare il suo intervento. L’autore è caduto a terra, mentre il personale della sicurezza riusciva a bloccare l’aggressore.

Chi è lo scrittore

Lo scrittore e saggista indiano, naturalizzato britannico, è noto per essere stato minacciato di morte dall’Iran negli anni Ottanta a causa dei suoi libri. In particolare per il contestato “I versi satanici”, considerato dai musulmani blasfemo e messo all’indice dall’Iran. Nel libro i due protagonisti simboleggiati dal Bene e del Male si affrontano in una lotta senza esclusione di colpi destinata a protrarsi in eterno, fino alla improvvisa apparizione divina del profeta Ma hound. Una storia, nella quale però è possibile leggere una critica nei confronti della figura di Maometto.

La condanna a morte

Il leader iraniano, Ayatollah Ruhollah Khomeini, aveva così invocato dopo l’uscita del libro la morte di Salman Rushdie, lanciando una fatwa e proponendo una taglia di oltre 3 milioni di dollari. Rushdie ha passato molti anni a nascondersi dopo queste minacce, ma ultimamente la condanna sembrava essersi attenuata e i leader più recenti avevano preso le distanze dalla fatwa.

Lo scrittore è stato aggredito a New York prima che parlasse a un evento in pubblico. Sarebbe stato raggiunto da una decina di coltellate. È stato trasportato in elicottero nell’ospedale della zona, mentre la polizia è riuscito a fermare l’aggressore.