Saviano impoverito dal Covid e Draghi lo aiuta con 10 mila euro

Roberto Saviano si è impoverito durante la pandemia e quindi ha chiesto allo Stato di potere attingere agli aiuti Covid. Mario Draghi ha detto di sì, concedendogli uno sconto di tasse di poco inferiore ai 10 mila euro: precisamente 9.744 euro.

Saviano, secondo il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, ha ricevuto in qualità di piccola e media impresa personale, lo sconto fiscale richiesto il 10 dicembre del 2021 a titolo di “rimedio a un grave turbamento dell’economia” a causa della pandemia. Difficile calcolare la perdita di introiti di Saviano, viste le sue molteplici attività. Lo scrittore continua a incassare però i diritti per Gomorra, successo mondiale.

Il flop della graphic novel

La pandemia certo non ha cambiato i suoi contratti di collaborazione giornalistica, quindi non è lì che ha avuto danni di fatturato. Nel 2021 lo scrittore ha dato alle stampe la sua prima graphic novel, “Sono ancora vivo“, e non è stata un successo a differenza del solito: perfino nelle classifiche di Amazon sta oltre il millesimo posto per vendita nella sua categoria. Capita non azzeccare il prodotto, ma certo non può essere colpa della pandemia.

Spiccioli alla fidanzata

I quasi 10 mila euro ottenuti da Saviano sono quasi umilianti in confronto agli spiccioli (374 euro) ottenuti come sostegno durante la pandemia dalla sua stessa fidanzata, Maria Di Donna, in arte Meg. Anche lei ha presentato regolare domanda con la societò di produzione musicale interamente posseduta, la Bluluz srl unipersonale. Ma alla fine si è trovata in mano un pugno di mosche. E dire che per i cantanti il danno della pandemia era ben più evidente.

L’aiuto vero di Emma ed Elisa

Meg, che ha iniziato la sua carriera nei 99 Posse, potrà rifarsi proprio ora, visto che ha appena annunciato l’uscita di un nuovo album, Vesuvia (https://linktr.ee/meg_vesuvia ) dove le danno una mano amichevolmente due grandi firme della musica italiana, Emma ed Elisa, che hanno cantato insieme a lei in un brano – Aquila- che Maria aveva scritto proprio per loro.