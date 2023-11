Dopo le polemiche oggi lo sciopero generale. Dai trasporti alla sanità, cosa c'è da sapere

Oggi, venerdì 17 novembre, sciopero generale per contestare la Manovra economica 2024 indetto da Cgil e Uil, che hanno organizzato anche manifestazioni in diverse città. Dopo la precettazione del ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, la mobilitazione del settore dei trasporti è stata ridotta da 8 a 4 ore mentre i voli saranno regolari. L’astensione dal lavoro riguarderà anche il pubblico impiego, la scuola, le poste, le lavanderie industriali e il comparto dell’igiene ambientale (nettezza urbana).

Sciopereranno anche i vigili del fuoco, dalle 9 alle 13, così come i taxi, che si asterranno dal lavoro in maniera totale o parziale dalle 00.01 alle 24. Il personale di strade e autostrade invece si fermerà le ultime 4 ore per ogni turno di lavoro ricompreso tra le 00.01 e le 00.00 di venerdì 17 novembre.

Per quel che riguarda il trasporto ferroviario, lo sciopero riguardante tutti i lavoratori pubblici e privati anche in appalto e strumentali è dalle 9 alle 13. Non si fermano i convogli di Trenord in Piemonte e Lombardia perché la protesta cade a ridosso di recenti agitazioni locali. Quanto al trasporto pubblico locale, lo sciopero è dalle 9 alle 13 nel rispetto delle fasce di garanzia, ma non sarà uniforme: in molte città italiane, infatti, lo sciopero si concluderà 1 ora o mezz’ora prima.

I sindacati hanno spiegato che l’ordinanza ha optato per un taglio lineare, 9-13, senza tenere conto degli orari locali di attivazione delle fasce di garanzia. Così solo a Roma e a Palermo lo stop dei lavoratori del trasporti inizierà alle 9 e terminerà alle 13 mentre a Torino lo sciopero seguirà l’orario 9-12. Stop “ridotto” anche a Firenze, a Bari e a Cagliari dove si svolgerà invece dalle 9 alle 12.30.

A Milano l’ Atm ha annunciato che non ci saranno problemi per chi si sposta con metro, tram e bus. L’ultimo sciopero è stato il 10 novembre: non c’è dunque un intervallo sufficiente (10 giorni) tra una mobilitazione e l’altra. Stessa cosa a Bologna e Napoli. Nel capoluogo lombardo anche i taxi “saranno regolarmente in servizio”, ha fatto sapere Emilio Boccalini, vicepresidente di Taxiblu.

Anche i lavoratori del trasporto marittimo incroceranno le braccia dalle 9 alle 13, anche per questo settore nel rispetto dei turni di servizio e delle fasce di garanzia. Problemi per chi dovrà prendere un traghetto o una nave: saranno comunque garantiti i trasporti marittimi essenziali. Possibili disagi anche per porti e autostrade.

Nella pubblica amministrazione e nella scuola, lo sciopero ha una durata di 8 ore o per l’intero turno di lavoro. Nel pubblico, dovranno essere garantiti i servizi considerati “essenziali”, perché riferito alla vita delle persone nella sanità. A rischio visite mediche, garanzia per servizi essenziali, e soccorsi ed emergenza.

A Roma lo sciopero dei dipendenti dell’AMA inizierà con il primo turno venerdì 17 per concludersi, tenuto conto dell’organizzazione dei servizi aziendali, intorno alle ore 4:30 del mattino del giorno successivo. AMA garantirà comunque i servizi minimi essenziali e le prestazioni indispensabili. Assicurate anche pulizia e svuotamento dei cestini di alcune aree di grande interesse turistico-artistico del Centro Storico. (Teleborsa)