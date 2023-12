Scioperi, dicembre caldo. Iniziano i medici: cancellate 1,5 milioni di visite

Incroceranno le braccia per 24 ore medici, dirigenti sanitari e infermieri. Oggi, 5 dicembre, si materializza in tutta la sua durezza lo sciopero dei camici bianchi e non solo, proclamato da Anaao Assomed, Cimo-Fesmed e dal sindacato Nursing Up. A rischio tutti i servizi, compresi gli esami di laboratorio, gli interventi chirurgici, le visite specialistiche e gli esami radiografici, per un totale di 1,5 milioni i di prestazioni. Saranno garantite solo le prestazioni d’urgenza. Quello di oggi è il primo di una serie di scioperi destinati ad infiammare il mese di dicembre. Si proseguirà, infatti, il 7, con il mondo della scuola e il 15 con quello dei trasporti.

I professionisti sanitari chiedono più assunzioni per far fronte al sovraccarico di lavoro e alla carenza di organico. La detassazione di una parte della retribuzione per migliorare il potere d’acquisto. Risorse congrue per il rinnovo del contratto di lavoro. La depenalizzazione dell’atto medico per tutelare i professionisti sanitari dalle conseguenze penali di errori commessi in buona fede. La cancellazione dei tagli alle pensioni dei medici e degli infermieri.

Allo sciopero possono aderire tutti i medici, dirigenti sanitari, tecnici e amministrativi in servizio del pubblico, come del privato. Il cuore dello sciopero sarà in piazza Santi Apostoli a Roma, ma sono previste manifestazioni in tutta Italia. Il sit-in partirà alle 11.30. Nel mirino, in particolare, la Manovra economica. Secondo la Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche entro il 2033 saranno 127mila ad andare in pensione, ma pochi verranno sostituiti