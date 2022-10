Il derby nella Ue che mette a rischio la nostra sovranità alimentare

La sovranità alimentare in Italia

Nutriscore contro dieta mediterranea, sembrerà strano ma è uno dei dossier che Giorgia Meloni avrebbe accennato nel loro primo incontro a Emmanuel Macron costretto a difendere l’invenzione francese dell’etichetta a semaforo. È uno scontro che vede Italia e parte della Francia schierate su fronti opposti a Bruxelles.

Ma se prima era solo Parigi a innalzare il vessillo della sovranità alimentare – ancorché i contadini e vigneron d’Oltralpe siano contrari all’etichetta a semaforo – ora anche l’Italia ha deciso di farsi sentire. È il caso più urgente perché ha conseguenze dirette sulle nostre esportazioni alimentari e la Commissione europea decide entro la fine dell’anno quali sistema di etichettatura adottare.

Etichetta europea

Il Nutriscore francese sta perdendo terreno. Claire Bury, direttore generale alla sanità dell’Unione Europea, non lo ritiene idoneo e si è lasciato scappare «non sarà il Nutriscore l’etichetta europea». La ragione è semplice: Parmigiano, prosciutto, olio extravergine di oliva, vino sono etichettati da questo sistema come prodotti nocivi, mentre le bibite chimiche sarebbero dei toccasana. In contrasto palese con tutta la ricerca nutrizionale del mondo, che premia i cibi della dieta mediterranea e dunque italiani.

Gli stessi autori del “semaforo” alimentare hanno dovuto aggiustare l’algoritmo su cui si fonda e ammettere che non tiene conto degli additivi chimici. La battaglia è dura, ma il nostro presidente del Consiglio potrebbe intestarsi una prima decisiva vittoria se con il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare Francesco Lollobrigida riuscirà a battere la pretesa francese, ma anche olandese, belga e tedesca.

Per l’Italia vale 25% Pil

L’Italia sulla Sovranità alimentare si gioca un quarto del Pil e la sua più immediata possibilità di ripresa se la crisi energetica dovesse affievolirsi così come le tensioni di guerra in Ucraina. Il derby è inevitabilmente con la Francia. Come evidenzia un recentissimo studio curiosamente targato Bnl-Bnp Paribas «nel confronto tra i paesi dell’Unione europea, l’Italia ha il maggior numero di occupati nell’agricoltura e nel 2021 era seconda sia per valore della produzione (13,5% del totale Ue) che per valore aggiunto (17,7% del totale Ue) sopravanzata solo dalla Francia».

Vi è dunque un possibile derby per le sovranità alimentari, ma la nostra ai fini della ricchezza nazionale pesa di più e soprattutto è più dinamica. Se non ci fosse stata la crisi energetica, il nostro export agroalimentare avrebbe sfondato quest’anno i 63 miliardi con un balzo in avanti rispetto allo scorso anno – già fu record con 52 miliardi – del 17%.

Export a due cifre

Il nostro export cresce a due cifre sia in ambito Ue (+21% nel primo semestre del 2022) che presso i Paesi terzi (+16%) favorito anche dal mini-euro rispetto al dollaro. Facciamo più 11% in Germania, 21% negli Usa, 18% in Francia. Nonostante questo la nostra bilancia commerciale resta negativa nei primi sette mesi dell’anno per 380 milioni a causa dell’inflazione che importiamo con le materie prime (la nostra agricoltura non assicura in nessun settore l’autosufficienza ed è dunque necessario svilupparla ulteriormente). A fronte però di un fatturato di italian sounding di 120 miliardi: sono prodotti che imitano quelli italiani o che sono falsi. È un danno certo, ma vuole anche dire che esiste un enorme spazio di mercato da coprire.

Così la sovranità alimentare diventa essenziale al di là dell’indubbio valore culturale delle nostre produzioni che marcano la nostra identità gastronomica ed espongono la nostra perizia produttiva. Va detto che l’agroalimentare nel suo complesso è la prima voce di Pil (rappresenta sommando tutti gli indotti il 25% della ricchezza nazionale) e che il comparto dell’industria agroalimentare per fatturato è il secondo manifatturiero dopo il meccanico del paese. Le industrie dell’agroalimentare in Italia sono circa 70mila per 450mila addetti, ma la stragrande maggioranza è costituita da Pmi ed è l’unico comparto che vede un sostanziale equilibrio Nord-Sud (38% delle imprese al Nord 34% al Sud e 28% al centro) nella distribuzione delle unità produttive anche se nel Settentrione si concentrano le aziende di dimensioni maggiori.

Il valore aggiunto

Ma la frammentazione produttiva non è in questo caso un disvalore, è la rappresentazione della biodiversità e delle abilità italiane che sono il vero valore aggiunto. Anche su questo versante la difesa della sovranità alimentare, come spiega Ettore Prandini presidente di Coldiretti, va esercitata contro una tendenza di omologazione europea e un’eccessiva permeabilità senza reciprocità del mercato europeo da parte di produzioni extra-Ue. Un’altra battaglia che il neoministro Francesco Lollobrigida deve sostenere è quella della riscrittura della Pac (politica agricola comunitaria) e del Farm to Fork che apre le porte agli insetti commestibili, boicotta la zootecnia.

L’agricoltura italiana anche da questo punto di vista è la più severa in fatto di pesticidi e chimica in campo e ha la maggiore superfice a coltivazione biologica. Esiste un modello agricolo-Italia (esportato in Africa in progetti condivisi Eni-Filiera Italia-Coldiretti sta dando ottimi risultati a vantaggio di quei paesi) che è quello che produce questi numeri: 64 miliardi di PLV dai campi, 168 miliardi dall’industria agroalimentare, 92 miliardi dalla distribuzione, 236 miliardi è il conto della ristorazione. I numeri dicono: 4 milioni di lavoratori in 740mila aziende agricole, 70mila industrie, 330mila nella ristorazione e 230mila punti vendita.