Subappalti nelle dighe, uno slogan Cgil. Il tema sicurezza passa dalle gare

Il capo della Cgil, Maurizio Landini, ieri ha respinto l’accusa di sciacallaggio sui tremendi fati della diga di Suviana. Ha spiegato che lo sciopero era già stato indetto e che per giunta è stato un successo. Al di là dei numeri che sono un po’ come le forchette che solitamente separano le stime degli organizzatori di una manifestazione da quelle della Questura, la sua certo non è una attività da sciacallo ma da ideologo di un mondo senza imprese, senza strategie e totalmente alieno dalla realtà.

Il sistema di subappalto garantisce alle imprese la possibilità di accedere a specializzazioni che altrimenti non sarebbero disponibili all’interno di un gruppo o peggio di una singola azienda. Per cui, se la politica a sinistra ha pensato bene di cavalcare una tragedia per cercare di distrarre l’opinione pubblica dalle inchieste giudiziarie che stanno stroncando il Pd in Puglia e in Piemonte, i sindacati (con le dovute differenze) vogliono fare pressioni per intervenire a gamba tesa nell’ampio e lungo percorso di interventi che aziende con Enel green power o Enel, sulla rete lunga la Penisola, sono tenute a mettere a terra nei prossimi anni.

Il sogno della Cgil è la fine delle medie imprese e la sopravvivenza di grandi aziende pubbliche nelle mani non di ad che fanno business ma delle rappresentanze e del sistema burocratico di cui si fanno garantire. Ma esclusivamente per garantire la propria sopravvivenza. Basta pensare allo sciopero ventilato sul tema delle rete che mira solo a garantire un sistema di smart working ormai superato e ignora gli investimenti che saranno messi a terra e le probabili assunzioni. Ma la tragedia di Suviana, grande infrastruttura del comparto idroelettrico, fa emergere l’ipocrisia dei sindacati, di un bel pezzo di politica e dei quotidiani che ora fanno da grancassa distorsiva alla tragedia e alla conseguente situazione emergenziale. Al di là del caso specifico che manca della risposta della magistratura e della ricostruzione dell’incidente, il sistema idroelettrico tra ottobre 2023 e febbraio scorso è stato oggetto di un decreto che rischia di minare sia il controllo strategico di un asset così fondamentale per la sovranità energetica, ma anche le garanzie di avere grandi aziende come le attuali in grado di mettere a terra ingenti investimenti.

Il governo Draghi aveva infatti previsto la messa a gara europea delle concessioni idroelettriche. Unico governo in Europa a prendere tale decisione, con l’aggravante di agganciare la riforma del comparto all’incasso degli assegni del Pnrr. Tra l’altro vincolo che ci siamo autoimposti, visto che la Commissione non ha mai ventilato l’ipotesi. Proprio per via del vincolo, l’attuale governo ha deciso di portare avanti la liberalizzazione delle concessioni attraverso un percorso di legge che si è rivelato un mezzo calvario e che si è concluso con una piccola speranza. Poter prorogare le gare di un anno. Il risultato però sarebbe quello di cedere il controllo e la sovranità (l’idroelettrico fa parte delle rinnovabile, ma a differenze delle altre fonti cugine permette maggiore stabilità di approvigionamento), ma anche di frammentare le concessioni e correre il concreto rischio che i futuri gestori non abbiano la capacità finanziaria di fare ingenti investimenti.

Le dighe sono frutto di eccellente ingegneria. L’età media degli impianti è di circa 75 anni. Fortunatamente hanno un ciclo di vita molto più ampio, ma ne segue in ogni caso che nei prossimi anni serviranno tanti soldi. Tra l’altro il Pnrr rappresenta, nel caso specifico, una opportunità. Di fronte a questo scenario nessuno ha partecipato a una battaglia per difendere un tesoro tale di energia e di garanzia delle bollette degli italiani. Nessun sindacato ha detto «pio». Nulla. Le opposizioni latenti. Anzi, a porre rimedi in fase parlamentare sono stati i tre partiti di maggioranza. I giornali che ora scoprono il mondo dell’idroelettrico (tranne articoli sporadici) erano distratti a occuparsi dei fantasmi del fascismo. E non di temi che toccheranno il futuro dell’Italia nei prossimi 30 anni e le tasche degli italiani almeno nel prossimo decennio.

L’ipocrisia nell’approcciare la tragedia della centrale di Enel Green Power è grave quanto l’incapacità di comprendere che il Paese deve fare esattamente l’opposto di quanto i sindacati pretendono di insegnarci. O di trasmetterci come insegnamento da trarre da Suviana. Altrimenti comprenderebbero che al di là del caso specifico il tema idroelettrico andrebbe rimesso in discussione. Andrebbe riaperto l’intero capitolo. Invece probabilmente finirà che la polemica cannbalizzerà i fatti e calato il sipario si passerà ad altre polemiche utili solo al marketing politico. E questo è il migliore dei peggiori esiti.

L’altro è che passi questa perversione sindacale che porterebbe il Paese verso una totale paralisi dove invece di dare grande spazio a un amministratore (come quello di Enel Green Power) che va sul posto a spiegare i fatti si fa leva su uscite ambiental-wokiste come quelle di Geppi Cucciari. Durante la puntata di «Splendida Cornice» – su Rai3 televisione pubblica – la ex comica ha esternato: «Non va bene niente quando un ragazzo lascia la sua famiglia appena nata. E quando un nonno di 73 anni invece di essere al parco a giocarsi la pensione in boeri sta in un altrove che lo uccide». Era una professionista di grande livello e purtroppo quell’altrove è la vita reale e rimuoverla non aiuta nessuno.