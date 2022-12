Non solo Qatargate: alla suocera di Soumahoro sequestrati oltre 600 mila euro

Sequestri alla suocera di Soumahoro

Lo scandalo che più sta facendo scalpore è quella del Qatargate, ma in Italia continuano le indagini sulle coop gestite dalla suocera del deputato eletto da Sinistra Italiana e Verdi, Aboubakar Soumahoro. E nella giornata di oggi sono arrivate nell’ordine misure interdittive e il sequestro di oltre 650 mila euro a tre degli indagati. Tra cui anche la suocera del deputato, Marie Therese Mukamitsindo.

La procura di Latina ha applicato nei confronti del cda della cooperativa Karibu, riferibile ai familiari di Soumahoro, la misura cautelare interdittiva del divieto di contrattare, per un anno, la pubblica amministrazione. Sempre per 12 mesi anche il divieto di esercitare per lo stesso periodo imprese e uffici direttivi di persone giuridiche.

“Operazioni inesistenti” tra il 2015 e il 2019

Ma la parte più sostanziosa dei provvedimenti presi dalla procura di Latina riguarda le cifre tolte dalla disponibilità della suocera di Soumahoro & co. Le autorità, infatti, hanno applicato il sequestro preventivo “del profitto del reato” per oltre 639mila euro nei confronti di un indagato, la signora Mukamitsindo, e di oltre 13 mila nei confronti di altri due indagati. Il riferimento è a reati tributari: fatture “per operazioni inesistenti” tra il 2015 e il 2019.