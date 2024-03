Con la libera circolazione delle merci in Svizzera sale il rischio contrabbando ed evasione

Nel contesto globale in cui l’integrazione digitale e l’ottimizzazione dei processi commerciali sono sempre più presenti, la recente mossa della Svizzera lascia a dir poco sbigottiti tanto che sta creando una serie di allarmi e preoccupazione tra gli osservatori internazionali, ed in particolare nel nostro Paese. La normativa introdotta lo scorso 6 marzo dal Consiglio nazionale svizzero approvata con 113 voti a favore e 76 contrari, segna l’inizio di un’epoca caratterizzata dalla libera circolazione delle merci attraverso le frontiere elvetiche, grazie all’abolizione dell’obbligo di dichiarazione doganale per determinate categorie di prodotti e alla riforma del processo di riscossione dell’IVA all’atto dell’importazione.

Queste modifiche, che secondo i promotori semplificheranno il commercio transfrontaliero, non possono che preoccupare i paesi limitrofi come l’Italia per le possibili ripercussioni economiche e in materia di sicurezza in un momento dove si stanno combattendo due guerre e la recrudescenza del terrorismo islamico. La recente modifica normativa adottata dalla Svizzera, che prevede l’eliminazione dell’obbligo di dichiarazione doganale per alcune categorie di merci, rappresenta un cambiamento significativo rispetto alle tendenze di modernizzazione e digitalizzazione che hanno caratterizzato il controllo delle frontiere negli ultimi anni. Questa decisione, in teoria volta a semplificare, nasconde implicazioni serie per il traffico di merci al confine italo-svizzero. Il passaggio da un sistema basato sull’analisi preventiva dei rischi, supportato da tecnologie digitali e dati in tempo reale, a un approccio più rudimentale e casuale, rappresenta un regresso rispetto agli standard consolidati di efficienza e sicurezza.

Senza la dichiarazione doganale obbligatoria, le autorità non possono più valutare anticipatamente i rischi associati a specifici carichi, lasciando spazio a controlli casuali dei veicoli e il fatto è dir poco incredibile. L’inevitabile prolungata sosta ai confini e la formazione di code sono segnali di un sistema che, nell’ambito della semplificazione, rischia di ritornare a metodi superati e inefficienti, non allineati con le aspettative di un’economia globale e interconnessa. Inoltre, il passaggio da un modello analitico a uno del tutto casuale non solo rallenta il flusso di merci, ma compromette la capacità di individuare tempestivamente merci illegali o pericolose, mettendo a rischio la sicurezza e la qualità dei prodotti sul mercato.

Queste modifiche, pur essendo specifiche al contesto svizzero, rischiano di creare un vuoto normativo transfrontaliero, favorendo le frodi, il contrabbando, le false fatturazioni e pratiche illegali che possono destabilizzare l’economia e la sicurezza al di là dei confini elvetici. Evidente che nasceranno ulteriori imprese fantasma che si dedicheranno al cosiddetto «carosello»: le merci vengono vendute più volte all’interno della Svizzera prima di ritornare in Italia con valori fatturati alterati. Questa pratica, oltre a essere evasiva dal punto di vista fiscale, minaccia di contaminare il mercato legale con prodotti e capitali di dubbia provenienza o qualità. Senza dimenticare che la nuova norma serve su un piatto d’argento la possibilità di fare contrabbando e la circolazione di merci contraffatte o pericolose, con ripercussioni dirette sull’Italia, che si troverà ad affrontare le conseguenze di una vigilanza confinante meno stringente.

L’assenza di controlli doganali efficaci e sistematici tra Italia e Svizzera rende i confini permeabili a operazioni sospette, mettendo a rischio non solo le finanze pubbliche ma anche la sicurezza dei consumatori. Le imprese italiane, che operano in buona fede, si troveranno così esposte alla concorrenza sleale, aggravata dalla possibilità che prodotti di dubbia provenienza o qualità invadano il mercato. Di fronte a una decisione come questa è cruciale che l’Italia, insieme agli altri paesi limitrofi, comprenda appieno le implicazioni e sviluppi strategie comuni per affrontare i rischi emergenti. Questa non è solo una questione svizzera, è una questione transfrontaliera che incide profondamente sull’economia, sulla sicurezza e sul tessuto sociale dell’Italia.