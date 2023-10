Taxi, sciopero di 24 ore previsto il 10 ottobre

Tassisti sul piede di guerra contro il Dl asset che aumenta il numero di licenze. Il 10 ottobre sarà sciopero di 24 ore. La causa scatenante è il decreto Asset, un provvedimento omnibus predisposto non a caso nel periodo estivo, con tempi di approvazione contingentati, 60 giorni” spiega Usb Taxi ricordando la protesta indetta per martedì prossimo insieme ad altre sigle. “Inopportuno è la definizione più elegante per questo decreto e ce ne renderemo conto quando con il più classico scaricabarile gli enti locali e il governo si rimpalleranno le responsabilità dell’incremento delle licenze senza nessun dato concreto” precisa poi il sindacato.

Il governo Meloni ha approvato un provvedimento di cui si discute da tempo

“Nel dl Asset sono presenti provvedimenti urgenti a favore dei cittadini italiani: più licenze taxi, aumentando la platea dei Comuni destinatari, concorsi straordinari per le nuove licenze taxi. 1.500 licenze in più a Roma, oltre mille a Milano” ha dichiarato il senatore di Fratelli d’Italia, Salvo Pogliese, capogruppo in commissione Industria di Palazzo Madama. “Per i titolari di licenza sarà finalmente possibile accedere, da subito, allo strumento della seconda guida. Riguardo le misure contro il caro voli, il nostro esecutivo difende gli interessi dei cittadini. La nostra stella polare è tutelare gli utenti a fronte di algoritmi che violano la privacy, contrastando i fenomeni distorsivi di mercato sui prezzi dei biglietti aerei e ponendo fine all’asta delle tariffe” ha aggiunto.

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, è scettico

“A me non interessa la polemica ma di fare le licenze più in fretta se mi tolgono i soldi, è chiaro che dovrò scegliere tra la procedura ordinaria o perdere risorse preziose. Non navighiamo nell’oro. Le polemiche non hanno senso, ci sono i fatti. Anzi se vogliono rimediare facessero un decreto di una riga che ripristina il 20% ai Comuni e gli faremo l’applauso” detto il sindaco di Roma Gualtieri intervenendo al Festival delle città di Ali.

“Sulle vere licenze permanenti dei taxi oggi si fa un bando, con una procedura molto lunga. Il governo ci ha detto: vi faremo una procedura semplificata, vi faremo risparmiare tempo, anche se in realtà è qualche settimana. Ma hanno cambiato una cosa fondamentale: oggi quando si pagano le nuove licenze l’80% va ai tassisti detentori delle licenze e il 20% va ai comuni, che possono gestire tutto il lavoro che sta intorno al servizio taxi” ha spiegato. “Il governo però ha deciso che il 100% vai ai tassisti quindi il 20% ai Comuni è sparito, scippato. È un errore, una cosa assurda. L’ho spiegato al ministro: se vuoi che uso la corsia preferenziale non mi puoi togliere il 20%. Non sono pochi soldi ma si tratta di svariati milioni tolti a Roma” ha concluso. Intanto nella capitale è sempre più difficile spostarsi con i lavori sulla metro A, il traffico e la penuria di taxi proprio mentre il turismo esplode.