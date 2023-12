Dal 2025 telecomandi tv con il tastierino numerico: ecco cosa cambia

Dalla metà del 2025 i telecomandi delle tv dovranno avere il tastierino numerico. I broadcaster, vedi Rai e Mediaset, hanno vinto la battaglia e l’Agcom ha approvato la delibera “in materia di accessibilità del sistema di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre“. Le più nuove Smart TV infatti hanno telecomandi sempre più essenziali che, in alcuni casi, non hanno i tasti numerici da 0 a 9 ma in compenso hanno icone che indicano l’accesso diretto a piattaforme streaming come Netflix o Amazon Prime. Un fatto questo che è considerato penalizzante dai broadcaster del digitale terrestre dato che fare zapping tra un canale e l’altro con quei telecomandi non è intuitivo.

Agcom con la delibera rende obbligatorio per i produttori di fornire almeno un telecomando con tastierino numerico e consentire di visualizzare nella pagina principale dell’interfaccia dei televisori e decoder un’icona per l’accesso alla Tv digitale terrestre. I produttori dovranno garantire che i tasti numerici del telecomando riportino sempre ai canali Tv, anche quando sul televisore è attiva una differente sorgente o applicazione. Se si sta, ad esempio, guardando Netflix o Prime Video, premendo il tasto “1” questo deve consentire di passare automaticamente a Rai 1. Il provvedimento è stato varato per dare nuovo impulso alla tv generalista dove sono entrati recentemente anchenuovi player come Discovery e Sky che occupano rispettivamente i canali 9 e 8 del digitale terrestre. Da sottolineare che comporterà uno sforzo per i produttori di smart tv dedicato solo al mercato italiano dove le vendite si sono stabilizzate dopo il boom dovuto alla switch off del segnale analogico intorno ai 4 milioni di pezzi l’anno.