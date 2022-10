L’ultimo Consiglio dei ministri di Draghi

È un Mario Draghi sereno e composto quello che chiude l’ultimo Consiglio dei ministri. Diverso da quello che ci aveva stupito in Parlamento pronunciando la celebre frase “anche i banchieri centrali usano il cuore”. Nella giornata degli adii e della fine ufficiale del governo, il premier ha voluto “ringraziare tutti voi per il lavoro che avete svolto in questo anno e mezzo”. Ha ricordati ai suoi le sfide affrontate: “Avete fronteggiato una pandemia, una crisi economica, una crisi energetica, il ritorno della guerra in Europa”.

E gli ha elogiati con “potete essere orgogliosi di quanto fatto, dei risultati che avete raggiunto, dei progetti che avete avviato e che altri sapranno completare”. Poi, l’appello per un passaggio di consegne rapido al nuovo governo. “Vi rinnovo l’invito ad agevolare una transizione ordinata, che permetta a chi verrà di mettersi al lavoro da subito. Lo dobbiamo alle istituzioni di cui abbiamo fatto parte, ma soprattutto lo dobbiamo ai cittadini. I governi passano, l’Italia resta”, ha concluso prima dei saluti finali.