Nel derby tra i big pharma, Moderna beffa Pfizer sul vaccino

Il vaccino anti-Omicron

È stato un Ferragosto piuttosto movimentato per i più grandi produttori di vaccini anti-Covid del mondo. Di prima mattina Moderna ha annunciato di avere avuto per prima al mondo l’autorizzazione da una agenzia regolatoria a produrre e distribuire sul mercato la prima versione di vaccino bivalente, che servirà sia contro le varianti classiche del Covid conosciute in questi anni che contro Omicron, divenuta ormai variante prevalente nel mondo.

Il via libera è arrivato dalla MHRA, l’agenzia del farmaco britannica, e questo primo passo è destinato ad avere analoghe conseguenze sia sul mercato americano che su quello europeo. In Gran Bretagna sarà consigliato quindi a inizio autunno un booster vaccinale bivalente, e il solo a disposizione in tempi rapidi è dunque quello di Moderna.

Un brutto colpo per Pfizer, che ha dominato il mercato in questo biennio lasciando poco spazio al concorrente diretto sui vaccini mRNA. C’è però ancora un margine di rivincita per riequilibrare la partita fra colossi americani: il bivalente di Moderna autorizzato è stato studiato e sperimentato con la prima variante Omicron esistente, la BA.1, che certo è più aggressiva e ad alto tasso di letalità delle successive, ma è quasi scomparsa nella gran parte dei paesi.

Oggi il 90% dei casi Covid negli Stati Uniti è relativo alla sottovariante Omicron BA.5, e lo stesso ormai in Europa. A sentire Moderna il bivalente autorizzato ha una certa efficacia anche sulle Omicron successive, ma il test che certifica livelli di risposta 8 volte superiori a quelli dei vaccini di vecchia generazione riguarda solo la prima sottovariante, e sulle successive non c’è grande sperimentazione.

