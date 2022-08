La vendita di Ita

“Non è mia intenzione lasciare la questione al prossimo governo. Dobbiamo fare il nostro dovere fino in fondo. La scelta del vincente in questa gara dovrà avvenire nei tempi che darà il ministero dell’Economia e delle Finanze, che sono brevissimi”. Suonano come uno schiaffo le parole pronunciate dal presidente del Consiglio, Mario Draghi, parlando della scelta del partner di Ita.

Proprio l’altro giorno la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni aveva messo in guardia l’inquilino di Palazzo Chigi. «Mi auguro che il presidente Draghi smentisca l’ipotesi di un’accelerazione del processo di vendita di Ita a Lufthansa – aveva detto Meloni -. È un argomento del quale si sta parlando molto sui media e che ci fa letteralmente sobbalzare visto che il governo è dimissionario e può occuparsi solo di affari correnti. Questo non lo sarebbe affatto».

Le deleghe di Draghi

In realtà tra le deleghe assegnate dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al rush finale del governo Draghi c’è anche la vendita di Ita. Un concetto ribadito dal ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, che ha affermato come l’obiettivo del governo sia di procedere con la compagnia aerea. E anzi, parlando delle offerte, ha sottolineato che “le proposte pervenute non sono pienamente coerenti con quanto richiesto dal Dpcm, per cui in tempi molto brevi verrà chiesto loro di formulare ulteriori proposte coerenti con il Dpcm, chiedendo loro di rispondere in tempi brevissimi”.