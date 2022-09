Vladimir Putin parla alla nazione

“L’Occidente vuole distruggerci tenendoci sotto ricatto nucleare. Serve una mobilitazione militare parziale”. Mentre Vladimir Putin pronuncia queste parole davanti alla nazione, il suo popolo si precipita ai botteghini virtuali per comprare biglietti aerei. Destinazione: ovunque possibile, l’importante è partire subito, prima che le cose si mettano male e si chiudano i confini. Altro che carica alla nazione, il discorso televisivo del presidente ha scatenato un fuggi fuggi generale. E i biglietti sono già finiti.

Biglietti aerei esauriti

Il timore è quello di una chiusura imminente delle frontiere per tutti gli uomini dai 18 ai 65 anni. A dare un’idea della reazione di cittadini ci ha pensato il Moscow Times che, citando i dati del principale sito per l’acquisto di biglietti aerei, aviasales.ru, ha registrato l’impossibilità di comprare biglietti già alle ore 12 del 21 settembre. I posti esauriti riguardano i voli da Mosca verso l‘Azerbaigian, il Kazakistan, l’Uzbekistan e il Kirghizistan. Ma l’assalto alle biglietterie è stato anche verso destinazioni come Turchia, Giorgia e Armenia.

La febbre da fuga

La febbre da fuga, però, era iniziata già prima del discorso. La sera precedente, la domanda più comune su Google era proprio “come lasciare la Russia”. Inoltre, come dimostra un video del giornalista free lance Sotiri Dimpinoudis, la frontiera con la Finlandia mostrava una coda lunga 35 Km. Scene che evocano scenari tetri. Quello col paese scandinavo, d’altronde, è l’unico confine terrestre aperto verso l’Europa.

Il discorso del presidente Putin

Nel suo discorso davanti alla nazione Putin non ha più parlato di operazione speciale contro l’Ucraina. Ha accusato l’Occidente di voler indebolire, dividere e distruggere la Russia. Che per difendersi è costretta a misure estreme. Una di queste è sicuramente la mobilitazione di 300 mila riservisti, che sarebbe la più grande della nazione dopo la Seconda Guerra mondiale. “La leva – è stato specificato – riguarderà per oro solo chi fa parte delle riserve, cioè coloro che hanno già svolto il servizio militare nelle forze armate e hanno quindi già esperienza e formazione”.

Minaccia nucleare

Una rassicurazione che chiaramente non basta agli uomini russi. I timori per un’escalation sono inevitabili. Anche perché Putin l’ha di nuovo messa sul piano della minaccia nucleare: “Se l’integrità territoriale del nostro Paese sarà minacciata – ha detto – useremo certamente tutti i mezzi militari a nostra disposizione. Coloro che cercano di ricattarci con armi nucleari dovrebbero sapere che le abbiamo anche noi. Questo non è un bluff”.