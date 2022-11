La vodka russa va all’asta, due marchi top in vendita in Olanda

La vodka russa all’asta

La Moskovskaya e la Stolichnaya, due dei più famosi marchi di vodka russa, andranno all’asta in un unico lotto alle ore 14 del prossimo 6 dicembre «a spese della Federazione Russa» al Niewspoort de L’Aia in Olanda. A condurre l’asta è la Equilibristen Bailiffs che ieri ha pubblicato sul suo sito la documentazione completa dell’asta specificando che chi vuole parteciparvi deve depositare una cauzione di 250 mila euro entro le ore 18 del prossimo 1 dicembre. Proprietario unico dei due marchi è la FKP Soyuplodoimport, un’azienda russa di stato, fondata nel 2002 a Mosca che commercializza anche aringhe in scatola con il marchio Stolichnaya nell’ambito di una partnership con Russian Sea Group.

La corte olandese a fine del giugno scorso aveva stabilito di sequestrare i marchi e la società russa aveva commentato che tale decisione era stata influenzata dalla «attuale situazione geopolitica». I marchi vanno all’asta dietro richiesta di diversi creditori rappresentati congiuntamente dall’inglese Gml Limited guidata da Tim Osborne e fondata nel 1997 da Mikhail Khodorkovsky, l’ex oligarca russo del gruppo energetico russo Yukos di cui Vladimir Putin s’è impadronito.

E proprio Gml Ltd aveva chiesto il sequestro dei marchi nell’ambito di una causa alla Federazione Russa nella quale sono chiesti danni per 50 miliardi di dollari per l’esproprio della Yukos. Da giugno a oggi i creditori non sono stati ovviamente pagati e ora i marchi più famosi della più famosa bevanda russa verranno “battuti”.