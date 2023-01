Tik Tok amplia il programma per segnalare i media di governo

Nuova mossa di Tik Tok contro i media di regime

Non solo Russia e Ucraina. Tik Tok estende il programma con cui evidenzia gli account di media e testate controllate dai governi ad oltre 40 paesi. L’allargamento dei media sorvegliati speciali arriva dopo una fase di test che, nei mesi scorsi, ha riguardato il mondo dell’informazione legato alla Russia per veicolare la narrazione del conflitto in Ucraina tra gli utenti.

Finora Tik Tok segnalava i media in Ucraina, Russia e Bielorussa con una specifica etichetta. “La nostra politica sui media affiliati allo stato prevede di etichettare gli account gestiti da entità la cui produzione editoriale o processo decisionale è soggetto al controllo o all’influenza di un governo” ha spiegato Justin Erlich, Global Head of Issue Policy & Partnerships, Trust & Safety.

«L’obiettivo è garantire che le persone dispongano di un contesto accurato e trasparente quando interagiscono con gli account dei media che potrebbero presentare il punto di vista di un governo” ha spiegato il manager. “L’anno scorso abbiamo lanciato un progetto pilota con la collaborazione di oltre 60 esperti di media, politologi, accademici e rappresentanti di organizzazioni internazionali e della società civile in Nord e Sud America, Africa, Europa, Medio Oriente, Asia e Australia” ha poi precisatop.

Nel valutare l’indipendenza editoriale di un media Tik Tok prende in considerazione la dichiarazione di intenti di un’organizzazione, le sue pratiche editoriali, la composizione della piramide decisionale e le effettive prese di posizioni su fatti locali e globali. “Applichiamo inoltre un controllo aggiuntivo alle entità che potrebbero dipendere fortemente dai finanziamenti statali, direttamente o tramite pubblicità, prestiti e sovvenzioni” ha concluso. In partica, ogni account contrassegnato presenterà la dicitura di media controllato dallo stato, con l’opportunità di cliccare sull’avviso per informarsi e capire le eventuali tendenze dei post condivisi.