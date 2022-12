L'acquario più grande del mondo? È dentro un hotel di Dubai

L’acquario più grande del mondo di Dubai

Sono praticamente quasi tutti morti, anche a causa del tremendo impatto al suolo, i 1500 pesci tropicali presenti nell’acquario esploso nella hall dell’hotel Radisson di Berlino. Molto peggio potrebbe avvenire, in caso di cedimento della struttura, presso l’hotel Atlantis The Palm di Dubai, dove si trova l’acquario più grande del mondo anche esso situato proprio nella hall dell’hotel. La struttura, alta oltre 10 metri, è impressionante. E il dubbio che possa rompersi, dato che è una enorme vasca trasparente, assale il visitatore.

Almeno al primo impatto prima dell’ohhh di meraviglia. Tanto per capire quanto è grande basta pensare che ospita 65mila animali marini, pesci tropicali tra cui anche razze e squali. Inoltre consente agli ospiti anche di immergersi con muta e bombole nelle sue acque. Certo Dubai è sul mare e l’albergo in questione è situato al termine della penisola a forma di palma che ha arricchito le coste della città del golfo.

L’hotel, per l’acquario e parco acquatico, è una meta turistica molto ambita tanto che le visite sono a pagamento per chi non è residente in albergo. Recentemente è stata approntata anche una suite sottomarina con enormi finestre sull’acquario. Inutile dire che la suite Neptune (da 8mila dollari a notte), molto gettonata prima dell’incidente berlinese, ora lo è un po’ meno. Come l’hotel del resto la cui enorme vasca è ora oggetto di una attenta manutenzione straordinaria.