Le auto della Meloni

La prima volta che l’abbiamo vista allungare le gambe fuori dallo sportello per varcare la soglia del Quirinale era a bordo della sua Fiat 500X, la sua auto di famiglia. Ma al termine della cerimonia del giuramento, davanti al presidente Sergio Mattarella, per congedarsi era salita sull’Audi A6 blindata che ha a disposizione il governo. Auto che è durata lo spazio di una giornata prima di essere parcheggiata in garage, perchè la premier Giorgia Meloni ha preferito optare per una più patriottica Alfa Romeo Giulia.

È con quest’auto che si è presentata davanti a Mario Draghi per la “cerimonia della campanella”, che sancisce l’ufficiale avvio del nuovo esecutivo. Draghi, invece, dopo gli applausi, ha lasciato Palazzo Chigi a bordo di una Volkswagen Station Wagon. È anche attraverso la scelta dei veicoli che passa la cifra stilistica che la Meloni vuole dare al nuovo governo. Le auto rappresentano da sempre il biglietto da visita di un presidente del consiglio. Silvio Berlusconi, ad esempio, era affezionatissimo alle Audi.

Ma in questo caso, non appena Meloni è entrata nel pieno delle sue funzioni ha chiesto esplicitamente di aver a disposizione un’auto italiana. E così la scelta è ricaduta sull’Alfa Romeo, che fino al 1986 apparteneva allo Stato. Alla Meloni la Giulia, mentre alla scorta è andato un più comodo Suv Stelvio.