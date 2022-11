Insetti nella pasta? Il video di Barilla che fa discutere

Il video cancellato di Barilla

“Io non ho ancora assaggiato gli insetti eh, però mi hanno detto che le formiche sanno di nocciole e i coleotteri di pane integrale. In abbinata sarebbero perfetti per la colazione”. Il comico e presentatore Carmine Del Grosso ne parla in un video realizzato per Fondazione Barilla, l’ente promosso dal colosso della pasta per “promuovere comportamenti sostenibili e scelte alimentari sane”. Parole provacatorie, ma abbastanza forti da essere riuscite a far divampare un incendio di polemiche e di dubbi sulla possibilità che noto il marchio alimentare potesse pensare di utilizzare anche gli insetti nella sue produzioni.

Gli insetti sono già consumati in più di 140 Paesi del mondo, spiega nel video il comico. Non solo in Asia o Africa, ma anche in Olanda e Danimarca. Tanto che Del Grosso consiglia pure di usarli per fare la carbonara. Una provocazione, che per Barilla rischia, però, di diventare un autogol. Nel giro di poche ore l’azienda è stata costretta a rimuovere il video e a sottolineare di non avere “alcuna volontà o interesse aziendale” verso l’uso degli insetti e che “la pasta Barilla continua ad essere prodotta con grano duro 100% italiano”.