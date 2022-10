Berlusconi in decadimento? La ex amata Pascale approva

Francesca Pascale su Berlusconi

“Decadimento politico (e fisico)”. Deve essere stata su questa espressione che Francesca Pascale si è trovata d’accordo. Su Instagram ha sfoderato il cuoricino, che indica approvazione al contenuto pubblicato dall’Espresso, in cui si raccontano le acrobazie di cui è stato protagonista negli ultimi giorni Silvio Berlusconi. Il settimanale sottolinea anche che “le molteplici figuracce in Senato inaugurate col vaffa a Ignazio La Russa, hanno allarmato la famiglia di Arcore”.

Ma ribadisce che certo, i “cortigiani” di Forza Italia, per “motivi di ancestrale pudore” tacciono sul fatto che il Cavaliere possa non essere più in splendida forma. La Pascale, che si è rifatta una vita dopo la fine con Berlusconi, non si è fatta, però, riguardo a “sponsorizzare” la sequela di figuracce che sta racimolando il suo ex amato.

Aveva già dimostrato il suo distacco verso Silvio, sussurrando un “forse ho un partito da votare” sotto ad un messaggio di Filippo Civati. E non era rimasta nemmeno troppo lusingata forse dagli auguri che Berlusconi le aveva fatto arrivare in occasione delle nozze con Paola Turci. Forse perchè con gli auguri il Cavaliere aveva fatto mettere subito in vendita quella che era stata la loro casa in Brianza. Ancora una volta, quindi, la Pascale affonda il colpo contro il suo ex in “decadimento politico (e fisico)”, secondo L’Espresso.