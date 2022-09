Chi è il re tra i franchisee in Italia della catena Burger King

La prima società di Burger King

Bkno, società controllata da Blooming Group e attiva dal 2017 come franchisee di Burger King, ha acquisito il 100% di Arilica Food and Beverage, società leader in Lombardia e Veneto con i 9 store a marchio Burger King. Bkno diventa così il più grande franchisee italiano per Burger King, davanti ad Autogrill, per numero di store, con 18 punti vendita, oltre 500 dipendenti e un fatturato superiore a 25 milioni di euro.

Burger King continua il suo piano di espansione in tutta Europa. Recentemente ha annunciato un nuovo accordo con il principale franchisee della Polonia, McWin, per sviluppare il brand dei ristoranti nella nazione. Si punta ad aprire più di 200 ristoranti nei prossimi anni. McWin, una società privata di investimenti specializzata nei settori della tecnologia e dei servizi alimentari, gestirà il brand in Polonia compresi gli attuali franchisee e inizierà a gestire 20 ristoranti in seguito all’acquisizione di BK SEE Poland S.A.