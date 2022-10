L’ex commissario Cottarelli

Carlo Cottarelli avvistato nel centro di Roma, nei pressi dello storico caffè Greco di via Condotti. Con il vestito blu che a Milano raramente indossa nei corridoi dell’Università Cattolica dove dirige l’Osservatorio sui conti pubblici italiani, ma che ora è diventato per lui quasi una seconda pelle da quando è senatore. Chi l’ha avvistato assicura che attendesse qualcuno con impazienza.

L’ex commissario della spending review fu catapultato in Italia direttamente da Washington. Correva l’anno 2018 e Cottarelli non si tirò indietro: “Ce la metterò tutta”, disse come ricordano le cronache dell’epoca. Ma allora la strada era in salita.

E non solo per i numeri sulla fiducia in Parlamento che non c’erano, ma soprattutto per l’alto tasso di conflittualità fra i partiti. La lista dei ministri era pronta, ma alla fine non se ne fece nulla. “Non avrebbe ottenuto i voti”, si disse. Che stia pensando di poterci riuscire ora?