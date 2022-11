Polemica su Chiara Ferragni, fa chiudere un museo per visitarlo

Il museo fatto chiudere da Chiara Ferragni

Sicuramente per loro si è tratta di un’esperienza da sogno, ma non lo è stata per i tanti visitatori che, in coda, si sono visti chiudere la porta in faccia. Chiara Ferragni è andata, nei giorni scorsi, con Fedez e i figli Vittoria e Leone al “Museum of Dreamers” di Milano.

La struttura ha aperto da poco nel centro di Milano. Attraverso 15 stanze, che contengono altrettante installazioni, propone di far vivere ai visitatori l’esperienza del mondo onirico. Esperienza che, come dicevamo, hanno potuto vivere i Ferragnez, ma non gli altri visitatori che avevano acquistato il biglietto.

Per consentire alla famiglia più famosa dei social, infatti, di divertirsi nel museo in sicurezza, sarebbe stato interdetto l’ingresso a tutti gli altri, scatenando un fiume di polemiche in rete.