Cinema, Avatar: la via dell'acqua debutta incassando 434 milioni di dollari

Avatar: la via dell’acqua incassa 434 milioni di dollari

James Cameron torna a conquistare i botteghini di tutto il mondo con il suo nuovo Avatar: la via dell’acqua. Il secondo capitolo della saga nata13 anni fa, ha infatti già incassato 434 milioni di dollari in tutto il mondo. Una cifra alta, ma sotto le aspettative degli analisti che avevano ipotizzato una cifra tra i 500 e i 550 milioni di dollari. L’obiettivo dei 2 miliardi che si pensava il film avrebbe incassato molto facilmente ora non sembra più così tanto abbordabile. Anche se nel periodo delle feste è probabile che il film faccia molto bene anche il prossimo fine settimana. Analizzando però gli incassi degli ultimi blockbuster usciti in sala, ci si accorge di quanto il tetto dei due miliardi sia un traguardo molto difficile da raggiungere, anche per i franchise più solidi e redditizi.

Debutto con il botto in Italia

Ottimo l’esordio in Italia per Avatar: la via dell’acqua: il film ha debuttato con un incasso di 8,5 milioni di euro registrando il miglior weekend dell’anno (ha battuto i 6,2 milioni di Doctor Strange nel multiverso della follia) e salendo a 9,98 milioni di euro in cinque giorni (con i dati definitivi supererà senza dubbio i 10 milioni). Un risultato straordinario ottenuto anche grazie ai 3 milioni di sabato e soprattutto ai 2,6 milioni di domenica 18, piuttosto inaspettati se si pensa che nel pomeriggio si è tenuta la finale dei Mondiali di calcio.