Oggi nelle sale Avatar: La Via dell'Acqua, colossal da 350 milioni di euro

Il sequel costato 350 milioni di euro

A distanza di 13 anni dall’uscita di Avatar, il sequel Avatar: La Via dell’Acqua. Nelle intenzioni del regista James Cameron il secondo capitolo dovrà bissare il boom del primo film, il più grande successo al botteghino della storia del cinema. Costato oltre 350 milioni di euro, Avatar: La Via dell’Acqua – per essere considerato un successo anche per le tasche di Disney che lo ha prodotto – non dovrà incassare meno di 2 miliardi di euro. A fare la stima è stato lo stesso Cameron che ha dichiarato come il suo nuovo film rappresenti «il peggior modello di business nella storia del cinema».

Una saga già pronta fino al 2028

Il colossal in uscita oggi, infatti, deve competere non solo con il primo capitolo, ma anche con un altro successo di Cameron, Titanic, che ha incassato 2,1 miliardi di euro. Soltanto numeri di questo tipo consentirebbero di “coprire le spese” sostenute per la realizzazione del film. A questa ansia da prestazione, si aggiunge anche la spesa sostenuta per Avatar 3 (già in post-produzione) e la fine delle riprese di Avatar 4, prima di iniziare quelle del quinto capitolo. Quindi anche se il sequel di Avatar non avrà successo, gli altri film sono già in rampa di lancio e arriveranno rispettivamente nel 2024, 2026 e 2028.

Attesa per il box office in Cina

Per questo gli occhi di Cameron & Co. sono tutti puntati sui dati del box office: giorno dopo giorno si calcolerà quanto manca per tirare un sospiro di sollievo. Nota positiva sul fronte incassi è che Avatar: La Via dell’Acqua uscirà anche in Cina a differenza degli ultimi 7 film Marvel che non sono arrivati in quelle sale. Tredici anni fa l’incasso in Cina per Avatar era stato di 250 milioni di euro, una cifra che fa sicuramente gioco a questo nuovo titolo considerando anche il facile aumento di interesse. E per chi vuole vedere il precedente film è disponibile in streaming su Disney+.