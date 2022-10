Regno Unito, il diamante della regina conteso con l’India

Il diamante della Corona

Appartiene alla famiglia reale da 150 anni. Che da generazioni lo monta sulle corone delle proprie regine. Ma il Koh-i-Noor è un diamante tanto prezioso quanto scomodo. E l’India, membro del Commonwealth, proprio non lo vuole sulla testa della regina Camilla. Il motivo è chiaro? Secondo il Paese, un tempo possedimento dell’Impero britannico, è il simbolo della vecchia dominazione coloniale. L’incoronazione è prevista per l’anno prossimo, ma il governo britannico si è già sfilato da una decisione alquanto scomoda, per usare un eufemismo. Se la vedrà dunque solo Buckingham Palace.

La polemica tra India e Regno Unito sul diamante

Non è proprio periodo facile per la Corona. Prima la morte della regina, poi le preoccupazioni di Re Carlo per la politica fiscale della Truss. E un’incoronazione che per la crisi energetica sarà sobria e con pochi invitati. Ora la storia del diamante. L’India non lo vuole, nonostante sia una tradizione secolare, anzi lo reclama per sé sin dall’indipendenza. Pare che a complicare la questione ci siano poi anche la stretta sull’immigrazione indiana annunciata dalla ministra degli Interni britannica, Suella Braverman, neanche a farlo apposta di origini indiane. Politica non gradita a Nuova Delhi che ormai è una potenza mondiale. Come ha aggiunto un commentatore di origine indiana, Saurav Dutt, includere il Koh-i-Noor nella cerimonia di incoronazione è «uno schiaffo in faccia» ai tentativi della famiglia reale di «mettere una pietra sopra l’imperialismo. L’esibizione di questo diamante può servire solo a oltraggiare e a rammentare la relazione di sfruttamento fra la Gran Bretagna e l’India».

La storia del diamante

Il nome (Koh-i-Noor) significa la Montagna di Luce: ha 105 carati ed è il più grande del mondo. Si dice risalga addirittura al 3200 A.C. Da quel momento ha avuto vari proprietari fino al 1849 quando la Compagnia delle Indie lo strappò a Duleep Singh, maharajah del Punjab appena undicenne che lo cedette dopo l’imprigionamento della madre. L’anno dopo il diamante venne portato a Londra e offerto alla regina Vittoria, che lo indossava come una spilla. Dal 1911 si trova sulla corona reale dove potrebbe essere smontato e sostituito con un’altra pietra.