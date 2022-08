Il divorzio tra Ilary e Totti

Il divorzio dell’anno, quello tra Ilary Blasi e Francesco Totti, si arricchisce di un colpo di scena. L’ex campione della Roma, infatti, stando ai beninformati ha preso come avvocato la matrimonialista più famosa d’Italia, Annamaria Bernardini de Pace. La Blasi è difesa da Alessandro Simeone, mentre Totti da Antonio Conte che però avrebbe contattato la numero uno degli esperti in diritto di famiglia nota per essersi occupata di divorzi celebri come quello tra Al Bano Carrisi e Romina Powell, quello di Katia Ricciarelli e Pippo Baudo, fino alla separazione di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker e Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci. La Bernardini de Pace è anche conosciuta per le sue parcelle salatissime, ma sono in tante le signore disposte a pagarle vista la sua bravura.

Dopo 20 anni d’amore e 17 anni di matrimonio, lo scorso 11 luglio i due, con comunicati separati, hanno annunciato la fine del loro legame da cui sono nati tre figli – Cristian, Chanel e Isabel – in seguito anche alla pubblicazione di alcuni scatti in cui Totti di sera entrava a casa di Noemi Bocchi, sua nuova fiamma secondo il gossip. Lo scorso marzo era stato il sito Dagospia ad annunciare la fine dell’amore tra i due personaggi a causa della nuova fiamma di Totti. Insinuazioni rimandate al mittente da Ilary e Francesco, ma poi confermate dalle immagini di luglio.