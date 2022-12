Ecco gli auricolari da viaggio: permettono la traduzione simultanea in 40 lingue

Gli auricolari con traduzioni incorporate

In vendita su Amazon a 299,99 euro c’è il regalo più cool del prossimo Natale. Si tratta degli auricolari per la traduzione simultanea TimeKettle WT2 Edge che utilizzano la rete Wi-Fi o dello smartphone. Ideali per viaggi in terre lontane dato che traducono in 40 lingue e sono in grado di comprendere 93 accenti diversi.

Chi li usa può parlare senza interruzioni condividendo gli auricolari con l’interlocutore. La traduzione verrà riprodotta nell’orecchio dell’altra persona con uno scarto di 0,5 secondi. Gli auricolari dispongono di più motori di traduzione e possono essere utilizzati in diverse modalità. Quella simultanea condivide un auricolare di traduzione con la persona con cui si vuole parlare.

Chi parla vedrà la sua conversazione tradotta in una comunicazione bidirezionale. Il prodotto può essere usato anche in modalità “tocco” , ossia manuale tramite un led con cui si attiva il rilevamento vocale e la traduzione. C’è anche la modalità altoparlante in cui solo una persona deve indossare il traduttore. Poi c’è la chat di gruppo: supporta 40 persone che parlano 40 lingue nello stesso gruppo di chat da remoto.

Buona la batteria: supporta tre ore di traduzione ininterrotta con una singola carica. Rispetto ai modelli precedenti i nuovi auricolari dovrebbero essere anche più comodi e leggeri. Dispongono di un led colorato con sensore touch che indica lo stato di connessione con lo smartphone e permette di tradurre quando si sceglie la modalità manuale e non quella automatica.