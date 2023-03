Ego Power, prodotti per il giardinaggio a batteria: ridotti consumi e inquinamento

Ego Power, prodotti a batteria per il giardinaggio

C’è un settore professionale che potrebbe risparmiare molto adottando apparecchi alimentati a batteria. Si tratta dei giardinieri. Infatti usare un decespugliatore a filo a batteria per una intera giornata costa solo 35 centesimi mentre fare lo stesso lavoro con apparecchio a motore a scoppio e dunque alimentato a miscela o benzina il costo sarebbe di quasi 7 euro. Un risparmio evidente per un professionista del verde che potrebbe arrivare a 1700 euro all’anno.

Il problema sono le prestazioni. Infatti molti ritengono che gli apparecchi per il giardinaggio a batteria siano meno performanti rispetto a quelli tradizionali. “I nostri prodotti – ha spiegato Otello Marcato, responsabile marketing per l’Italia, Middle East e Sud Africa di Ego Power – raggiungono la potenza di un motore a scoppio, senza aver bisogno della benzina. Questo grazie alla tecnologia della batteria Arc Lithium 56V. Il che vuol dire di poter usare tosaerba, motoseghe, soffiatori e, ovviamente, decespugliatori a batteria in maniera professionale. Utilissimi per la manutenzione dei giardini delle grandi città che si trovano in zone Ztl vietate alle auto inquinanti ma che sono soggette alle emissioni di gas di scarico degli attrezzi da giardino”.

Il gruppo Chervon

Ego Power fa parte del gruppo Chervon un colosso da 2 miliardi di fatturato e 30 mila rivenditori in 100 paesi. In Italia il marchio è distribuito da Brumar, gruppo specializzato in articoli da giardinaggio con 4500 rivenditori. I prodotti di punta sono quelli di Ego Power che non sono in vendita presso la grande distribuzione del settore, ossia Leroy Merlin o Brico. “Sono prodotti performanti ovviamente più costosi di quelli che si trovano presso la grande distribuzione- ha aggiunto Marcato- ma con prestazioni garantite per gli utenti professionali. I privati possono trovare alcune caratteristiche specifiche che ne facilitano l’uso. Come l’avvolgimento automatico del filo del decespugliatore o la regolazione semplificata della catena della motosega”.