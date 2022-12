Emanuele Filiberto lancia le carte di credito a marchio Real Casa

Emanuele Filiberto lancia le carte di credito

Un club esclusivo di conti correnti e carte di credito circuito Mastercard a marchio Casa Reale. È questo uno dei primi progetti messi in campo dalla holding che ha tra i suoi soci fondatori e tra i presidenti onorari Emanuele Filiberto, nipote dell’ultimo re d’Italia. Iniziativa che segue il recente annuncio dell’acquisizione del Savoia, la squadra di calcio di Torre Annunziata che oggi milita nel campionato di Eccellenza campana (girone A). Il progetto è stato presentato nel corso di una conferenza stampa alla quale ha preso parte lo stesso principe, collegato in video, mentre nella sala congressi della Legea Spa, a Pompei, erano presenti anche gli altri soci, tra cui i presidenti onorari Marco Limoncelli e Nazario Matachione.

Ricavi reinvestiti nello sport

Proprio Emanuele Filiberto ha introdotto il dibattito, parlando di ”un progetto innovativo, che rappresenta anche un modo nuovo di fare sport”. Nella fattispecie, la Casa Reale Holding Spa ”ha realizzato su licenza Mastercard, il proprio conto corrente con carta brandizzata. Un prodotto di alto valore aggiunto per fidelizzare l’utenza finale con il brand principesco di casa reale ed incrementare i ricavi”. Ricavi che, hanno spiegato gli organizzatori, saranno interamente investiti nello sport. ”E non solo nel Savoia” ha tenuto a specificare Matachione “ma in tante altre realtà che andremo ad individuare”. Quattro le carte di credito pensate per la circostanza: si va da quella di colore bianco, a quelle oro, platino e black (solo su invito), tutte con il marchio della casa reale.