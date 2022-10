La startup dell’ex cancelliere austriaco

L’ex cancelliere austriaco, Sebastian Kurz, ha fondato Dream Security, una start-up per la sicurezza informatica concentrata sulla protezione delle infrastrutture critiche. A tal fine, l’ex leader del Partito popolare austriaco (Ovp) ha collaborato con Shalev Hulio, già amministratore delegato di Nso, azienda israeliana per l’informatica. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, Dream Security ha raccolto 20 milioni di dollari in un round di finanziamento guidato dal venture capitalist Dovi Frances. L’azienda di Kurz intende sviluppare un software basato sull’intelligenza artificiale che monitori e risponda alle minacce informatiche. Oltre all’ex cancelliere austriaco e a Hulio, tra i fondatori di Dream Security vi è Gil Dolev, già ad di Wayout, società tecnologica israeliana per servizi di intelligence.

Per Hulio, con Dream Security, “abbiamo deciso di lasciare il lato dell’intelligence, se si vuole quello offensivo, e passare al difensivo”. L’ex amministratore delegato di Nso ha aggiunto: “Ci siamo resi conto che la sfida più grande nel mondo cibernetico è l’infrastruttura critica”. Hulio ha poi sottolineato che la società fondata con Kurz e Dolev si rivolge principalmente ai Paesi europei, “perché credo che in questo momento affrontino le maggiori minacce a causa della situazione geopolitica”. Un’inchiesta giornalistica internazionale ha rivelato che il software per lo spionaggio Pegasus, sviluppato da Nso, è stato utilizzato da diversi Paesi per intercettare le comunicazioni di capi di Stato e di governo, in carica e non, esponenti politici, altre autorità, oppositori e attivisti per i diritti umani.