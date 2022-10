La famiglia più ricca della Svizzera è italiana

La famiglia più ricca della Svizzera? È italiana e ha un patrimonio di 34-35 miliardi di franchi. A sostenerlo è un’inchiesta di due settimanali elevetici (Le Matin Dimanche e SonntagsZeitung) che hanno incoronato gli Aponte, proprietari del colosso del trasporto marittimo Msc, come paperoni del loro Paese.

Chi sono gli Aponte

Msc, ovvero Mediterranean Shipping Company, è una società fondata dal napoletano Gianluigi Aponte e dalla moglie Rafaela. Tutti, almeno nelle pubblicità, si sono imbattuti in questa sigla che non si occupa solo di crociere. I titolari dell’attività risiedono a Ginevra e soprattutto questa vale 100 miliardi. Come è nato il tutto? Aponte, rimasto orfano all’età di 5 anni, ha iniziato come mozzo su una nave prima di scalare le gerarchie e divenire ufficiale nella marina mercantile. Nel 1970 acquista insieme alla moglie la sua prima nave cargo, primo tassello di un impero che oggi include 700 portacontainer, decine di terminal portuali, traghetti e una ventina di navi da crociera.

Pare che Msc abbia abbia approfittato del bom pandemia. Quando il commercio online è esploso e la crescita della domanda, unita alla congestione dei porti, ha portato a un forte aumento dei prezzi dei trasporti. “Il prezzo di un container trasportato dalla Cina agli Stati Uniti è passato da 2’700 a 15’000 dollari o più”, rilevano Le Matin Dimanche e SonntagsZeitung. Per la MSC è stata una vera e propria manna dal cielo.

Gli altri italiani della classifica

Ma la famiglia Aponte non è però l’unica ricca e con sangue tricolore a vivere oltreconfine. Nella classifica delle 300 persone più ricche che risiedono in Svizzera, stilata ogni anno dalla rivista Bilan, sono infatti diversi coloro che hanno legami più o meno stretti con il Belpaese. Con 13-14 miliardi di franchi stimati di patrimonio trovano spazio anche i Bertarelli che risiedono a Berna e hanno una delle società di biotecnologie più celebri al mondo. Con 7-7 miliardi segue la Famiglia Perfetti, leader del settore gomme. Poi ci sono Giammaria e Mario Germano Giuliani che con il loro amaro e l’investimento nel fondo Royalty Pharma hanno raggiunto 3-4 miliardi di franchi. Senza dimenticare altri grandi nomi come Bonomi (2-3 miliardi), Agnelli de Pahlen (2-3 miliardi), la famiglia Zegna (2-3 miliardi), la famiglia Fossati (1,5-2 miliardi), i Malacalza (900 milioni- un miliardo) e la famiglia De Benedetti (400-500 milioni).