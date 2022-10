Chi è il feticista delle mutandine di Anna Falchi?

Le mutandine di Anna Falchi

Anna Falchi ha un segreto. Intimo. In tutti i sensi. Intervistata da il Giornale, la conduttrice televisiva (e non solo) ha parlato delle mutandine rosse con la scritta «È qui la festa!» che si sfilò, donandole a Daniele Luttazzi, nella trasmissione Rai Satyricon. Lei stessa ha raccontato: «Leggenda metropolitana vuole che le abbia ‘sequestrate’ un pezzo grosso con tendenze feticiste. Nell’ambiente circola anche un nome. Ma non lo farò mai, neppure sotto tortura». Chi è?