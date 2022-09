La spartizione tra Totti e Ilary

Raramente una separazione ha fatto più clamore. Eppure dal punto di vista finanziario il possibile divorzio di Francesco Totti e Ilary Blasi non è fra i più clamorosi di questi anni. Vale infatti circa 30 milioni di euro l’impero mobiliare e immobiliare dell’ex capitano della Roma calcio, e ha un valore non banale anche ciò che è in mano a Ilary: case e società per circa 2,5-3 milioni di euro. Poi, come si è capito nell’intervista-scoop di Aldo Cazzullo a Totti, potrebbero esserci investimenti e liquidità in grado di fare lievitare queste cifre. Come la collezione di Rolex di lui che sarebbe stata portata via da lei. O la collezione di borse griffate di lei che lui le avrebbe nascosto per renderle la pariglia.

Più semplice fare i calcoli sui beni alla luce del sole. A Totti riportano direttamente o indirettamente 9 società, cinque delle quali sono immobiliari, e 8 fabbricati. A Ilary due società commerciali e 6 fabbricati. Entrambi ad esempio hanno in proprietà un pezzetto di quello che era il loro nido di amore all’Eur e che ora è diventato il tetto sotto cui è impossibile vivere insieme. Il grosso, la villa dove sono cresciuti i figli, ha 25 vani e appartiene a lui. Ma allo stesso indirizzo lei è la padrona di un villino di nove vani, che è anche la sede legale delle società di cui è azionista di maggioranza assoluta con piccole quote divise fra il papà e altri membri della famiglia di appartenenza.

Continua a leggere sulla copia digitale del giornale