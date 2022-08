Chi è Goffredo Cerza

Fino a ieri era un perfetto sconosciuto, Goffredo Cerza è oggi l’uomo del gossip. Bruno, ex business analyst della City, il giovane 26enne è l’uomo che renderà mamma per la prima volta Aurora Ramazzotti, influencer, figlia della showgirl Michelle Hunziker e del cantante Eros Ramazzotti. I due stanno assieme da cinque anni e vivono a Milano, ma si sono conosciuti a Londra dove li ha fatti incontrare l’amica Sara Daniele.

Di dove è originario

Studi all’estero, Cerza è di origini romane. Ha vissuto a lungo a Londra da dove è rientrato solo con la pandemia. L’astro nascente della finanza e del marketing viene da una famiglia che ha interessi nel settore sanitario. La madre, Francesca Romana Malato è manager di un poliambulatorio romano, mentre il padre Fabio è un ortopedico ben conosciuto nella Capitale.

Gli studi e le passioni

Quanto a Goffredo, ha studiato alla Marymount International School di Roma. E poi è partito alla volta della City dove si è laureato in Ingegneria Elettrica alla University of London, per poi frequentare un master in International Business presso Hult International Business School. Ha poi lavorato come business analyst nella city, per poi entrare nel mondo del marketing. I due condividono una non comune passione per l’esterica. Al punto che Cerza ha creato il profilo Instagram kingcerzfitness dove realizza programmi di allenamento personalizzato.