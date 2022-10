Jared Leto si lancia nel mondo della bellezza

Attore, regista, cantante e icona di stile. Ora anche imprenditore nel mondo della bellezza. Jared Leto nella sua vita ha fatto un po’ tutto ed è senza dubbio uno dei volti più popolari Hollywood. Nella sua nuova avventura debutterà con Twentynine Palms, una linea che propone prodotti per la pelle, il corpo e i capelli.

La linea di bellezza di Leto

La linea arriverà sul mercato il 25 ottobre ed è gender neutral cioè adatta sia ad uomo che alla donna. Pare che tutti i prodotti siano stati realizzati con vegetali del deserto come estratto di fico d’india, piante di amaranto ed enotera. Il motivo di questa scelta è stato spiegato dallo stesso Leto: “A causa di questo ambiente difficile e spietato – ha detto – questi ingredienti devono essere incredibilmente resilienti per sopravvivere. Manca poco al lancio e già si una idea dei prezzi. Secondo PageSix, la crema per gli occhi dovrebbe avere un costo di novantasette dollari, l’idratante di ottantasette dollari, mentre lo shampoo e il balsamo costeranno cinquantaquattro dollari ciascuno.

La carriera di Leto

Leto, che per qualcuno ha un patrimonio netto di 245 milioni di dollari, è noto soprattutto per la carriera di attore. Una della sue soddisfazioni più grandi se l’è presa nel 2016 quando ha vinto l’Oscar come Miglior attore non protagonista grazie al film Dallas Buyers Club diretto da Jean-Marc Vallée. Ma si è fatto notare anche per altri ruoli come quello iconico di Requiem for a dream, dove interpreta un eroinomane. Anche nella musica se la cava: con i suoi Thirty Seconds to Mars, gruppo in cui è cantante e leader, ha inciso ben 5 album.