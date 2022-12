Basta con la modalità aereo: l'Europa dà il via libera alle telefonate durante il volo

Via libera Ue alle telefonate in volo

La modalità aereo potrebbe diventare solo un ricordo nei prossimi anni, almeno in Europa. La Commissione europea, infatti, ha dato il via libera alle telefonate in volo. Niente più isolamento dal mondo quindi, ma con il rischio di creare litigi e disturbi per chi in aereo vuole solo rilassarsi o schiacciare un pisolino. A darne notizia è il Corriere della Sera, che racconta come il termine temporale entro cui alzare la cornetta anche in volo sarebbe più vicino di quanto si possa credere: 30 giugno 2023.

Ma andiamo con ordine. A novembre Bruxelles ha aggiornato una decisione del 2008 dando tempo fino al 30 giugno 2023 ai Paesi membri per assegnare ai velivoli le frequenze 5G. “I passeggeri in volo dentro l’Ue potranno così utilizzare lo smartphone al massimo delle potenzialità”, ha spiegato la Commissione in una nota. In base ad alcune stime, sulle tratte brevi circa il 40% dei passeggeri potrebbe effettuare telefonate dopo il decollo.

Come funzionerà

Ma come sarà possibile telefonare in volo? Niente di rivoluzionario quando gli aerei saranno a bassa quota: il telefonino si aggancerà alle antenne al suolo.

Storia diversa, invece, quando si è ad alta quota: i velivoli che hanno installato un pico-cellula potranno consentire l’uso di tutti i device come se si fosse a terra, spiegano al Corriere. La scelta, quindi, verrà lasciata ai diversi vettori. Che, tramite un portavoce, hanno approvato il passo in avanti se verrà garantita la sicurezza dei voli.

Quali sono i dubbi

I dubbi non mancano. In molti temono che questo possa creare discussioni e litigi tra i passeggeri: negli Usa, ad esempio, compagnie e autorità hanno bocciato già una decina di anni fa la possibilità.

Vanno anche considerate le possibili difficoltà tecniche. Saranno in grado le antenne a garantire una potenza sufficiente per tutti i device connessi insieme? Risposte che potremmo scoprire tra non troppo tempo.