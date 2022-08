Il figlio di Flavio Briatore diventa amministratore delegato a 12 anni

Il figlio di Flavio Briatore amministratore delegato

Dagli orsetti di peluche agli orsi di Billionaire Bears il salto non è breve. Eppure a soli 12 anni lo ha fatto Nathan Falco Briatore, diventando già alla sua tenera età amministratore delegato – anzi ceo – di una società dell’universo imprenditoriale del famoso papà, Flavio Briatore. Dal suo profilo Instagram, infatti, da poco è emerso che il ragazzo è diventato ceo di Billionaire Bears NFT. Ma di che cosa si tratta?

La risposta arriva dal sito dal quale si possono acquistare: “Billionaire Bears mira a essere una comunità esclusiva di NFT (gli NFT sono dei token crittografati che fungono da copia digitale di un contenuto visivo, audiovisivo o di altra natura che possono essere venduti e quindi acquistati) e un hotspot per affari e connessioni. Gli orsi miliardari ti danno accesso a feste esclusive, concierge di lusso, omaggi di lusso e molto altro!”.

In poche parole Nathan Falco è il ceo di una “collezione di orsi 3D unici integrati nel metaverso”. Niente male per un dodicenne che solo un paio di giorni fa veniva immortalato dalla mamma Elisabetta Gregoraci sui social network mentre entrava in un’esclusiva scuola di Monte Carlo per l’inizio dell’anno scolastico.