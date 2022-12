Premiata ditta Harry e Meghan: da Netflix a Spotify, quanto vale il patrimonio dei reali ribelli

Harry e Meghan, quanto vale il patrimonio?

C’è una sola cosa che il documentario targato Netflix in sei puntate su Harry e Meghan non svela: il patrimonio. Tra insulti tra reali e aborti provocati dalla pressione mediatica non c’è traccia infatti dei guadagni e del patrimonio della coppia che abita in una casa, in California, da 20 milioni di dollari. Certo si tratta del figlio de re di Inghilterra, nipote della regina più longeva della storia, ma il principe può contare su diverse entrate. Tra cui anche anche l’eredità ricevuta dalla madre, Diana Spencer e dalla bisnonna.

Eredità reali

Come riportato da Forbes, la principessa Diana avrebbe lasciato ai figli William e Harry circa 10 milioni di sterline, al netto delle tasse, in un fondo fiduciario a cui hanno avuto accesso dal 2014. I due principi hanno iniziato a ricevere dividendi annuali all’età di 25 anni per un importo pari a 450mila sterline all’anno. Harry qualcosa ha guadagnato come pilota dell’Air Corps britannica. Inoltre la madre di Elisabetta II, la regina madre, ha messo a disposizione dei suoi pronipoti, inclusi William e Harry, un fondo fiduciario di circa 19 milioni di sterline.

Il Guardian riferisce che i due fratelli hanno diviso circa 6 milioni di sterline all’età di 21 anni e che a Harry sarebbe andata la fetta maggiore per compensare il fatto di non diventare re. All’età di 40 anni dovrebbero accedere ad altri 8 milioni di sterline del fondo fiduciario della bisnonna.

Tra Netflix e podcast

Poca cosa rispetto ai contratti milionari siglati negli Usa tramite la fondazione che la coppia si è affrettata a creare. La Archewell Inc., organizzazione non-profit con sede a Beverly Hills che unisce beneficienza, attività di filantropiche e volontariato con quelle multimediali creative anche per promuovere l’emancipazione femminile e la gender equality. Un ente benefico che però ha siglato i redditizi accordi con Spotify, per i podcast di Meghan, 13 episodi pagati, secondo indiscrezioni, 11 milioni di dollari e anche con Netflix e Procter & Gamble per l’organizzazione di eventi. .

Il documentario trasmesso da Netflix in sei puntate, infatti, è il primo progetto prodotto da Archewell Productions, la casa di produzione della fondazione Harry e Meghan. Un accordo che vale 100 milioni di dollari se il principe e la consorte si daranno da fare per trovare nuove idee. Come ha dichiarato un consulente di Netflix ai tabloid britannici, l’accordo dei Sussex viene pagato alla presentazione dei progetti. Così Pearl, la serie animata ideata da Meghan che Netflix però ha accantonato per le difficoltà finanziarie della piattaforma, è stata solo parzialmente pagata.

Ma anche libri, documentari e startup

Il problema per la coppia sarà trovare nuovi spunti interessanti che non coinvolgano la famiglia reale. Infatti la prima docuserie, che è anche quella di maggior successo mai trasmessa da Netflix, ha garantito loro soltanto 20 milioni di dollari dei 100 promessi dall’accordo quinquennale.

La difficoltà nel trovare nuove idee potrebbe pesare anche sul contratto da 45 milioni di dollari siglato dal principe Harry per i libri con la Penguin Random House. L’accordo è valido per tre pubblicazioni. Ma dopo il primo (Spare, il minore per il quale dovrebbe percepire 20 milioni) che uscirà il 10 gennaio (in Italia pubblicato da Mondadori prezzo 23,75 euro) che tratta le memorie del principe, con relative cattiverie sulla Royal Family, cosa ci potrebbe essere d’altro di interessante da scrivere?

Le attività comunque non mancano: insieme a Oprah Winfrey stanno producendo una serie di documentari su Apple Tv. Mentre Meghan ha finanziato un marchio di caffè sostenibile, Harry ha una startup, BetterUp che potrebbe valere 5 miliardi di dollari. L’ex-attrice, sposando il principe, ha comunque svoltato. Non che prima fosse povera ma era ben lontana dalle remunerazioni che il nuovo status le garantisce.

Patrimonio di Harry e Meghan tra i 50 e i 100 milioni

Il suo patrimonio messo insieme con le attività di attrice e modella era si dice che fosse intorno ai 5 milioni di dollari. Meghan era dunque una attrice di medio valore che da sponsor e da social riusciva ad ottenere circa 100mila dollari l’anno. Ora invece solo per i diritti di un libro per bambini ha ricevuto 6 milioni di dollari mentre le comparsate a conferenze ed eventi pubblici valgono circa 1 milione.

Introiti che transitano tramite la fondazione benefica. Insomma alla fine il bilancio è più che positivo tanto che per Celebrity Net Worth il patrimonio netto della coppia, pur difficile da quantificare, oscillerebbe tra i 50 e i 100 milioni di dollari.