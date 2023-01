Il principe Harry ha già vinto la battaglia reale: incasserà (almeno) 20 milioni di dollari con la sua biografia Spare

L’autobiografia di Harry in libreria dal 10 gennaio

Mancano pochi giorni all’uscita di Spare, l’autobiografia del principe Harry che arriverà nelle librerie italiane il 10 gennaio. Un libro che, fin dalle anticipazioni uscite nei giorni scorsi, rischia di sfregiare per l’ennesima volta la credibilità della monarchia britannica, da pochi mesi nelle mani di Carlo III. I Windsor temono nuove rivelazioni bomba capaci di mettere in imbarazzo la Corona. La biografia di Harry, pubblicata in Italia da Mondadori al prezzo di 25 euro, promette infatti una «cruda e implacabile onestà», come si legge dal comunicato stampa che accompagnava l’annuncio della pubblicazione: «Harry racconta finalmente la sua storia», dicono gli editori, in un libro ricco di rivelazioni «frutto di un profondo esame di se stesso». Ma se per conoscere le rivelazioni-bomba del principe basta attendere il 10 gennaio, diverso è sapere quanto la casa editrice Penguin Random House abbia pagato il marito di Meghan Markle per quelle 416 pagine.

Un anticipo da milioni di dollari

Penguin non ha mai rivelato numeri ufficiali, ma pare che per le sue memorie il principe abbia ricevuto un anticipo di 20 milioni di dollari. Una cifra enorme, che si somma ai 100 milioni di dollari ottenuti dalla coppia per la serie adesso in onda su Netflix. Una parte comunque andrà in beneficienza. Così ha detto Harry, annunciando che donerà 1,5 milioni di dollari a Sentebale, la charity fondata nel 2006 con il principe Seeiso del Lesotho per aiutare i bambini affetti da Hiv in Africa. Inoltre, come ha fatto sapere nei giorni scorsi la Penguin Random House, il duca del Sussex devolverà più di 300 mila dollari a WellChild, un’associazione di cui è patrono dal 2007 e che sostiene i bambini disabili e le loro famiglie. Comunque al netto delle donazioni, Harry incasserà oltre 18 milioni di dollari a cui, se il memoir sarà un boom di vendite, si sommeranno sicuramente altre royalty milionarie.