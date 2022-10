Il rione Sanità di Napoli miglior quartiere d’Italia

Non è un quartiere facile il rione Sanità. A Napoli è una delle zone che soffre di più. Emarginazione sociale, disoccupazione, case malandate in cui abitare, strutture da riqualificare. Sono queste le piaghe che affliggono un posto dall’elevato potenziale, soprattutto per le sue catacombe sotterranee di San Gennaro risalenti al I-III secolo. Al di là dei problemi, il rione colpisce spesso i turisti. Che rimangono ammaliati dalla vita e dall’atmosfera che si respira. Ecco perché la rivista britannica Time Out l’ha nominato quartiere migliore d’Italia.

La classifica della rivista Time Out

La rivista stila una classifica annuale dei quartieri più apprezzati al mondo, interrogando sia esperti che abitanti da tutto il mondo. Il risultato è una lista di 51 zone. A vincere quest’anno il quartiere Colonia Americana a Guadalajara, quella che è considerata la capitale culturale del Messico. Le sue strade pullulano di artisti di strada a tutte le ore e ci sono i chioschetti ambulanti per lo street food.

Il quartiere napoletano

L’Italia? È al ventesimo posto con il rione, costruito nel XVI secolo in un vallone utilizzato sin dall’epoca greco-romana come luogo di sepoltura. Il quartiere è pieno di persone con bisogni fondamentali comuni ma anche con diritti non equamente riconosciuti. Nonostante ciò la Sanità ha reagito. Sono nate infatti tante realtà: sportelli di ascolto, educative territoriali, scuole, parrocchie, doposcuola, reti sociali, volontariato. Chissà se sono stati questi fattori decisivi nel giudizio della classifiche.