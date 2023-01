Il ritorno di Draghi: la figlia manager Federica investe nel farmaceutico (con il benestare di Visco)

Federica Draghi investe nel farmaceutico

Ritorna sulla scena Draghi. Non più l’ex presidente del Consiglio Mario, bensì la sua primogenita: Federica Draghi. Circa un anno fa era diventato di dominio pubblico la fondazione di una società Xgen Group, insieme a dei partner (lei ha il 30%). L’obiettivo era quello di investire in un settore in cui è specializzata, il farmaceutico.

Solo da pochi giorni è stato pubblicato il bilancio 2021 di Xgen Venture, controllata dal gruppo e ovviamente in fase di startup l’anno scorso, di cui la primogenita di Draghi è consigliere delegato con poteri di ordinaria amministrazione per l’area business development della società.

E grazie alla relazione allegata al bilancio è possibile avere un’idea più precisa di quale sarà l’area di investimento di “Xgen Venture Life Science Found”, il primo dei due fondi che sono gestiti dalla società. La cui autorizzazione è arrivata direttamente dal governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco (ci torneremo poi).

L’ambito di attività del fondo di Federica Draghi

“Il primo fondo promosso e gestito dalla Sgr sarà dedicato a investimenti in capitale di rischio in aziende – prevalentemente italiane – attive nella ricerca e sviluppo nel settore del Life science”, si legge nella relazione.

In particolare – continua la relazione – saranno nel mirino di Xgen Venture “aziende che sviluppano nuovi farmaci, dispositivi medici, diagnostici o soluzioni nel campo del digital health”.

Non una sorpresa guardando il curriculum di Federica Draghi. Laureata in biologia alla Sapienza, aveva poi conseguito un dottorato in biochimica, aggiungendo un MBA in business administration alla Columbia Business school di New York.

L’autorizzazione direttamente da Visco

Xgen Venture è stata costituita il 10 giugno ed è stata autorizzata da Bankitalia all’esercizio della gestione collettiva del risparmio il 16 novembre. La curiosità è che il via libera sia arrivato direttamente dal governatore di Bankitalia, Ignazio Visco.

Nulla di losco, per carità, ma generalmente pratiche di questo tipo vengono gestite da funzionari di rango più basso del capo di Palazzo Koch. Uno “sporcarsi le mani” probabilmente dettato da un atto di cortesia nei confronti della figlia dell’ex presidente del Consiglio, nonché predecessore di Visco stesso, Mario Draghi.