Anche Salvini fa Dolcetto o scherzetto per Halloween

Salvini a Halloween

Gli suonano alla porta di casa a Roma e lui non si fa trovare impreparato. Nemmeno di videocamera. Anche Matteo Salvini ha festeggiato Halloween e ad un gruppo di ragazzini che si sono presentati davanti al suo portone ha offerto caramelle e dolciumi.

Il tutto immortalato in un video in cui augura “dolcetti a tutti i bimbi” e “affettuosi scherzetti a chi non glieli offre”. Da notare il Salvini in tenuta domestica: indossa la maglietta dell’Adunata del Centenario e cammina a piedi scalzi.